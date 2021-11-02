Через обов'язкову вакцинацію: ОАСК відкрив провадження за позовом до МОЗ

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом до Міністерства охорони здоров'я. У ньому позивач просить визнати протиправною обов'язкову вакцинацію для певних категорій людей.

Про відкриття провадження пресслужба суду повідомила 2 листопада. ОАСК відреагував на позов Дмитра Ламзи до МОЗ.

Читайте також Понад 10 мільйонів українців щепили проти COVID: які вакцини використовували найчастіше

У суді оскаржують наказ МОЗ щодо обов'язковості щеплень

Позивач просить Окружний адміністративний суд міста Києва визнати протиправним та нечинним наказ Міністерства охорони здоров'я, датований 4 жовтня 2021 року "Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням".

У відповідь ОАСК вирішив відкрити провадження у цій справі. Суд здійснюватиме розглядатиме її за правилами загального позовного провадження. Підготовче судове засідання запланована на 25 листопада.

Реакція Денісової на обов'язкове щеплення деяких категорій людей

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова також раніше прокоментувала наказ МОЗ щодо затвердження переліку професій, для яких вакцинація від коронавірусу є обов'язковою. Вона вважає, що реалізація цього документу може "порушити права" людини.

Обов'язкова вакцинація в Україні

7 жовтня МОЗ затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації від COVID-19:

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, зокрема спеціальної, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.