Через обстріли росіян понад мільйон українців залишилися без газу

Російські загарбники продовжують обстрілювати мирні українські міста. Через це понад мільйон українців залишилися без газу.

Ворожі обстріли пошкоджують не лише житлові будинки, а й газопроводи. Про це повідомила уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова.

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Без газу залишилися понад мільйон українців

Внаслідок обстрілів збройними силами країни-агресорки та пошкодження газопроводів понад мільйон українців у 6 регіонах залишилися без газопостачання.

За даними оператора газотранспортної системи України наразі пошкоджено магістральний газопровід Краматорськ – Донецьк – Маріуполь внаслідок обстрілів російських окупантів. Через неможливість підтримувати тиск, газопровід перекрито, без газопостачання 24 газорозподільних станцій у Донецькій та Запорізькій областях,

– зазначила Денісова.

За її словами, газовики наразі шукають технічні рішення, щоб мінімізувати втрати та повернути людям газ. Однак через високу інтенсивність бойових дій поки неможливо приступити до ліквідації аварії.

"Обстрілами пошкоджено ще майже два десятки таких станцій у Харківській, Київській, Луганській, Миколаївській та Херсонській областях. Понад мільйон жителів України залишаються без тепла та можливості приготувати їжу", – заявила Денісова.

Уповноважена ВР з прав людини наголосила, що Росія своїми агресивними бойовими діями в Україні щоденно порушує права громадян, визначені:

Загальною декларацією прав людини,

Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод,

Женевською конвенцією про захист цивільного населення під час війни, на життя та безпеку.

Лише закрите небо здатне зменшити масові порушення прав українців.

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