Через порушення карантину закрили 2 нічні клуби у Києві
У Києві проводять рейди нічними клубами щодня. Через порушення карантинних обмежень вже навіть тимчасово зупинили роботу 2 нічні клуби.
Голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан в коментарі РБК-Україна розповів, що сьогодні, 9 липня 2020 року, відбудеться чергова перевірка нічних клубів у Києві.
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"Сьогодні також буде моніторинг нічних клубів, дискотек та інших закладів, в яких може бути масове скупчення людей. У вівторок (7 липня 2020 – 24 канал) у 2 клубах була зупинена діяльність", – зазначив Рубан.
Він пояснив, що закрили 2 нічні клуби через те, що зафіксували там велике скупчення людей. Ба більше, були відсутні засоби захисту, а також не виконували інші вимоги карантину.