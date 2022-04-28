Через пошкодження високовольтної лінії на Запорізькій АЕС зменшили потужність

Через пошкодження високовольтної лінії у 330 кіловат у південному регіоні України Запорізьку АЕС перевели на менший рівень потужності.

Це зробили для забезпечення стійкої роботи енергосистеми.

До Питання із Запорізькою АЕС може вирішитися протягом місяця, – Енергоатом

Менший рівень потужності на Запорізькій АЕС забезпечує тільки живлення її власних потреб.

Який стан радіації на Запорізькій АЕС

Станом на 28 квітня Запорізька АЕС продовжує працювати. Екологічний, протипожежний та радіаційний стан на території ЗАЕС і в санітарно-захисній зоні – в межах норми.

Радіаційний фон на проммайданчику становить 11 мікрорентген за годину, в санітарно-захисній зоні – 8–12 мкР за годину, що відповідає природному радіаційному фону в місці розташування Запорізької атомної електростанції.

Додамо, що окупанти досі контролюють Запорізьку АЕС, на території якої звезли багато військової техніки.

До слова, 26 квітня російські окупанти запустили три ракети над блоками українських атомних станцій:

над Запорізькою АЕС,

над Хмельницькою АЕС,

над Південно-Українською АЕС.

Володимир Зеленський каже, що наслідки Чорнобильської аварії в 1986 році повинні стати уроком для росіян. Однак, виявилося, що ті зовсім не розуміють базових принципів ядерної безпеки.

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