Через поточну ситуацію окупанти посилили охорону кордону білоруською армією

Російські окупанти, враховуючи поточну ситуацію, посилили охорону українсько-білоруського кордону підрозділами збройних сил Білорусі.

Як заявили у Генштабі ЗСУ, на більшості напрямків, при спробі просунутись вперед, противник зіштовхується з опором Збройних Сил України.

Важливо Росіяни намагаються захопити українські населені пункти поблизу міста Ізюм, – Генштаб ЗСУ

Крім того, опір чинить ще й місцеве населення. Окупанти застосовують боєприпаси великої потужності та невибіркової дії по житлових районах великих міст, зухвало нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права.

Враховуючи поточну ситуацію, загарбники посилили охорону українсько-білоруського кордону підрозділами ЗС Білорусі,

– наголосили у Генштабі ЗСУ.

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