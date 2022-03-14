Через поточну ситуацію окупанти посилили охорону кордону білоруською армією
14 березня 2022 , 20:23Читать новость на русском
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Російські окупанти, враховуючи поточну ситуацію, посилили охорону українсько-білоруського кордону підрозділами збройних сил Білорусі.
Як заявили у Генштабі ЗСУ, на більшості напрямків, при спробі просунутись вперед, противник зіштовхується з опором Збройних Сил України.
Важливо Росіяни намагаються захопити українські населені пункти поблизу міста Ізюм, – Генштаб ЗСУ
Крім того, опір чинить ще й місцеве населення. Окупанти застосовують боєприпаси великої потужності та невибіркової дії по житлових районах великих міст, зухвало нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права.
Враховуючи поточну ситуацію, загарбники посилили охорону українсько-білоруського кордону підрозділами ЗС Білорусі,
– наголосили у Генштабі ЗСУ.
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