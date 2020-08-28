У Білорусі припинили видавати людям кредити через ситуацію в країні: перелік банків
У Білорусі перестали видавати кредити фізичним особам. Таке рішення прийняли 5 банків. Причиною стали протести, які тривають в країні з 9 серпня.
Як повідомило місцеве видання "Наша Ніва", такі рішення банки почали оголошувати з 18 серпня 2020 року.
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Хронологія події:
- 18 серпня РРБ-Банк заявив, що не надаватиме кредити;
- 26 серпня про відсутність можливості надання кредиту повідомив і БТА Банк;
- 27 серпня стало відомо, що видачу кредитних ресурсів приватним клієнтам припинив БПС-Сбербанк;
- 28 серпня всі кредити вже припинять у Технобанку;
- також стало відомо, що таке рішення прийняли і в Бєлгазпромбанку.
Яка ситуація у Білорусі: головне
► Президентські вибори у Білорусі відбулись 9 серпня. Тоді стало відомо, що нібито перемогу здобув Олександр Лукашенко.
► Білоруси одразу вийшли на протест, адже вони не погодились з результатами та заявили, що вибори сфальсифікували. Варто зазначити, що демонстрації були мирними.
►Однак вже згодом силовики влаштували жорстокий розгін протестувальників. Вони били їх та затримували. У Білорусі офіційно підтвердили загибель 4 осіб під час акцій протестів.
►З 11 серпня у Білорусі розпочався всенародний страйк. Працівники підприємств саботували роботу, вимагаючи відставки Лукашенка та чесних виборів.
►Країни ЄС не визнали результати виборів та засудили насильство над мирними мітингувальниками. Євросоюз розпочав процес санкцій проти білоруських посадовців. Протести та страйки тривають досі.