У Білорусі перестали видавати кредити фізичним особам. Таке рішення прийняли 5 банків. Причиною стали протести, які тривають в країні з 9 серпня.

Як повідомило місцеве видання "Наша Ніва", такі рішення банки почали оголошувати з 18 серпня 2020 року.

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Хронологія події:

18 серпня РРБ-Банк заявив, що не надаватиме кредити;

заявив, що не надаватиме кредити; 26 серпня про відсутність можливості надання кредиту повідомив і БТА Банк ;

; 27 серпня стало відомо, що видачу кредитних ресурсів приватним клієнтам припинив БПС-Сбербанк ;

; 28 серпня всі кредити вже припинять у Технобанку ;

; також стало відомо, що таке рішення прийняли і в Бєлгазпромбанку.

Яка ситуація у Білорусі: головне

► Президентські вибори у Білорусі відбулись 9 серпня. Тоді стало відомо, що нібито перемогу здобув Олександр Лукашенко.

► Білоруси одразу вийшли на протест, адже вони не погодились з результатами та заявили, що вибори сфальсифікували. Варто зазначити, що демонстрації були мирними.

►Однак вже згодом силовики влаштували жорстокий розгін протестувальників. Вони били їх та затримували. У Білорусі офіційно підтвердили загибель 4 осіб під час акцій протестів.

►З 11 серпня у Білорусі розпочався всенародний страйк. Працівники підприємств саботували роботу, вимагаючи відставки Лукашенка та чесних виборів.

►Країни ЄС не визнали результати виборів та засудили насильство над мирними мітингувальниками. Євросоюз розпочав процес санкцій проти білоруських посадовців. Протести та страйки тривають досі.