Через руйнування Кременчуцької ТЕЦ 180 тисяч людей можуть залишитися без тепла й гарячої води

28 квітня 2022 , 16:22
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Джерело:

телеграм Дмитра Луніна

Росіяни 24 квітня завдали ракетного удару по Полтавщині, внаслідок чого зруйнувано Кременчуцьку ТЕЦ. Через це приблизно 180 тисяч місцевих жителів можуть залишитися без тепла й гарячої води на наступний опалювальний сезон.

Про це розповів голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Через 2 тижні там розберуть завали й можна буде зробити остаточні висновки.

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За словами Луніна, ОВА підставить плече жителям Кременчука й виділить гроші на частину робіт з обласного бюджету.

Також ми звернемося до Офісу Президента, уряду та міжнародних партнерів, щоб допомогли розв'язати цю проблему,
– зазначив голова ОВА. 

Наразі місцева влада розглядає можливість будівництва 2 нових котелень, аби диверсифікувати подачу тепла, щоб місто не залежало від однієї ТЕЦ.

"Ворог обов'язково відповість за злочини. А ми все відбудуємо й зробимо ще краще", – додав голова ОВА. 


Окупанти зруйнували Кременчуцьку ТЕЦ / Фото з телеграму Дмитра Луніна

Нагадаємо, що росіяни 24 квітня атакували Кременчуцьку ТЕЦ та Кременчуцький нафтопереробний завод. Загарбники вбили людину, а ще сімох – поранили. 

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Автор: Тетяна Кійовська