Через шторм у Керченській протоці застрягли близько 200 суден
Джерело:ТАСС
Потужний шторм 29 листопада накрив акваторію Азовського моря та тимчасово окупований Росією Крим. Через це окупанти побідкалися, що близько 200 суден застрягли в Керченській протоці.
За словами прессекретаря Росморрічфлоту Олексія Кравченка, судноплавство в протоці фактично перекрито через сильний вітер і заборону висадки лоцманів.
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Судна застрягли в протоці
Як розповіли окупанти, близько 100 суден чекають на прохід з півночі на південь, і приблизно стільки ж – у зворотному напрямку.
На 29 та 30 листопада в окупованому Криму у зв'язку із сильним вітром було оголошено штормове попередження. Вітер повалив дерева, у деяких районах Сімферополя і довколишніх селах сталися відключення електроенергії.
Загалом без світла залишилося близько 56 тисяч мешканців окупованого півострова. Через негоду також призупинено курсування катерів у Севастопольській бухті.
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- Негода накрила окупований півострів 29 листопада. Найбільше наслідки шторму помітні на півдні Криму. Так, відомо про щонайменше 4 постраждалих в Ялті.
- Ближче до вечора пориви вітру відносно вщухли, але натомість посилився дощ. Через негоду на півострові попадало багато конструкцій та дерев, деякі – на припарковані поруч автомобілі.