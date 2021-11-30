Через шторм у Керченській протоці застрягли близько 200 суден

Потужний шторм 29 листопада накрив акваторію Азовського моря та тимчасово окупований Росією Крим. Через це окупанти побідкалися, що близько 200 суден застрягли в Керченській протоці.

За словами прессекретаря Росморрічфлоту Олексія Кравченка, судноплавство в протоці фактично перекрито через сильний вітер і заборону висадки лоцманів.

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Судна застрягли в протоці

Як розповіли окупанти, близько 100 суден чекають на прохід з півночі на південь, і приблизно стільки ж – у зворотному напрямку.

На 29 та 30 листопада в окупованому Криму у зв'язку із сильним вітром було оголошено штормове попередження. Вітер повалив дерева, у деяких районах Сімферополя і довколишніх селах сталися відключення електроенергії.

Загалом без світла залишилося близько 56 тисяч мешканців окупованого півострова. Через негоду також призупинено курсування катерів у Севастопольській бухті.

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