Оскільки Європа не потребує у цьому сезоні додаткових потоків газу, президент Росії Володимир Путін та канцлерка Німеччини Ангела Меркель мають змогу не поспішати із будівництвом "Північного потоку-2".

Після теплих зим та пандемії коронавірусу, попит на газ зменшився. Про це повідомляє Bloomberg. У Європу поставляють скраплений природній газ із США. Тож Німеччина та Росія наразі не мають причин поспішати із добудовою "Північного потоку-2".

Читайте також Вона всміхнулась: Трамп розповів, як Меркель відреагувала на критику "Північного потоку-2"

Зараз немає гострої необхідності в Північному потоці-2, оскільки наявні трубопроводи повинні забезпечити достатньо газу на найближчі місяці,

– наголосив голова Глобального енергетичного центру Atlantic Council Річард Морнінгстар.

Видання стверджує, що саме тому Берлін не відреагував на рішення польського антимонопольного регулятора про штраф для Газпрому в розмірі 7,6 мільярдів доларів.

Який штраф наклали у Польщі

Раніше польський антимонопольний регулятор UOKiK наклав на будівництво "Північного потоку" максимальний штраф – 29 мільярдів злотих, що становить 7,6 мільярдів доларів. Тим самим у Польщі повернули у центр уваги газопровід. Проте будівництво "Північного потоку-2" все одно заморожене, тому рішення польського регулятора не впливає на те, коли його добудують.

Зверніть увагу! Росія почала будувати газопровід в обхід України у 2015 році. Будівництво не можуть завершити через санкції США.

Що кажуть в США

Хоча президент США Дональд Трамп часто критикує будівництво газопроводу, однак наразі це питання детально в Америці не обговорюють. За словами співробітника вашингтонської Американської ради із зовнішньої політики Уейна Меррі, протягом наступних кількох тижнів, Вашингтон не хвилюватиме нічого, крім внутрішньої політики.

Останні новини про будівництво "Північного потоку":