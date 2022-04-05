Через відмову навчати за програмою росіян: директорів на Запоріжжі вивезли у поле й залишили

У Мелітополі, що на Запоріжжі, окупанти на початку квітня викрали кількох вчителів через відмову відновити навчальний процес за їхньою програмою. Для того, щоб залякати освітян, росіяни використовували жахливі методи.

Про це в ефірі 24 каналу розповів кореспондент, який перебуває у Запоріжжі.

До теми У Мелітополі окупанти викрали трьох директорів шкіл

За його словами, аби залякати директорів шкіл, окупанти посадили їх у свій військовий транспорт та вивезли орієнтовно за 20 – 30 кіломентрів на південь від Мелітополя.

Їх висадили у полі, погрожували, а потім там і залишили, аби директори поверталися до Мелітополя пішки.

Директори шкіл Мелітополя 31 березня написали заяви про звільнення. Троє з них відмовилися співпрацювати із загарбниками. Після цього колаборантка та самопроголошена "мер" Мелітополя Галина Данильченко наказала окупантам видворити директорів із міста.

Кореспондент розповів про ситуацію на Запоріжжі: дивіться відео