Через аномально теплу зиму українцям можуть обмежити використання води: деталі

Держагентство водних ресурсів невдовзі може обмежити права споживачів використання води. Усе через аномально теплу зиму, яка після приходу весни може закінчитися маловоддям.

У схожій ситуації Україна може опинитися вперше за 120 років, повідомляє Державне агентство водних ресурсів України.

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Для таких обмежень є навіть законодавчі підстави. Згідно з законодавством, права користувачів на водопостачання можуть бути обмеженими у разі настання маловоддя. Альтернативним виходом є зміна умов водокористування.

Звертаємо вашу увагу, що у разі вживання обмежувальних заходів найперше задовільнятимуться потреби українців у питній воді, а також побутові потреби,

– запевнили у Держагентстві.

За даними Українського гідрологічного центру, нині на більшості річок України спостерігається низько водність. Відповідно не варто очікувати настання традиційних весняних повеней.

Що відомо про аномальну теплу зиму 2019 – 2020 років?Зима 2019 – 2020 років стала найтеплішою в Україні за останні понад 100 років. Крім того, погода взимку була найсухішою за останні близько 50 років.



Крім цілої низки гуманітарних ризиків, така погода може позначитися і на економічних питаннях. Зокрема, ситуація може позначитися на врожаї, що призведе до здорожчання фруктів і овочів.