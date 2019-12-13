Через бійку зі "слугою народу" Богданцем до поліції викликали вже другого "свободівця"

Екснардепа від "Свободи" Едуарда Леонова викликали до поліції у справі про бійку з народним депутатом від "Слуги народу" Андрієм Богданцем. Напередодні, 12 грудня, іншого "свободівця" Олексія Кайду відпустили на поруки у цій же справі.

Леонова викликали на 15 годину 13 грудня до Печерського райвідділку поліції, повідомив екснардеп Ігор Мосійчук у своєму телеграм-каналі.

До слова: "Свободівця" Олексія Кайду, який побився зі "слугою народу" в Раді, відпустили на поруки

Планується вручення підозри та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом двох місяців без права на заставу,

– заявив Мосійчук.

Що відомо про бійку політиків

Інцидент стався 11 грудня під час засідання земельного комітету Верховної Ради, де розглядали питання відкриття ринку землі в Україні. Там колишні нардепи від "Свободи" побилися із чинними нардепами зі "Слуги народу".

Від "Свободи" учасниками сутички стали Едуард Леонов, Ігор Мірошниченко та Олексій Кайда. Протистояв їм "слуга народу", нардеп Андрій Богданець. Він потрапив до лікарні з підозрою на струс мозку.

Хто такий Едуард Леонов?Едуард Леонов – український політик, народний депутат України сьомого скликання від ВО "Свобода". Крім того, Леонов співає у гурті "Тавро".



Політик нарнодився у Євпаторії Кримської області Радянського Союзу. У 2015 році він вже фігурував у кримінальній справі – про заворушення біля Верховної Ради України, у якому загинули троє військових Нацгвардії.