Через черги на кордоні з Польщею у Краковці люди запалили шини: відео

На кордоні України та Польщі поблизу пункту пропуску "Краковець" люди протестують через тривале стояння в чергах – увечері 23 січня навіть запалили шини. Протестувальники звинувачують митників у свідомому сповільненні роботи КПП. Натомість у митниці звертають увагу, що люди порушили громадський порядок, тож ситуацією повинні зайнятися правоохоронці.

Про ускладнення на пункті пропуску через державний кордон України з Польщею "Краківець" повідомив депутат Івано-Франківської міськради Ігор Зінкевич у фейсбуці.

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"Пропускний пункт "Краківець". Люди палять шини й кажуть, що "митники щось дуріють і не працюють", – написав Зінкевич. І додав, що люди в черзі стоять по щонайменше 5 годин.

За даними фейсбук-спільноти "Антикорупційний моніторинг Львівщини", у такий спосіб (паління шин) люди протестували проти дій митників, які начебто "свідомо сповільнюють роботу пропускного пункту, проводять незрозумілі додаткові перевірки та прямо натякають на хабар".

Ця ж спільнота оприлюднила кілька відео, у яких зображено, як палають шини.

Фейсбук-сторінка "Галицької митниці Держмитслужби" ситуацію схарактеризувала як таку, у якій "людські провокації перейшли в порушення громадського порядку".

У повідомленні мовиться, що люди палять шини й перекривають кордон, бо "в такий спосіб вони намагаються прорватися в Україну з товаром без розмитнення".

Митники наголошують: "Потрібно забути про бізнес на контрабанді й здійснювати розмитнення товарів з дотриманням вимог митного законодавства".

"Правову оцінку діям паліїв мають надати правоохоронні органи", – підсумували у фейсбуці Галицької митниці.

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