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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Через футбольний матч столичне метро працюватиме в особливому режимі: розклад

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У вівторок, 14 серпня, столичне метро працюватиме в особливому режимі
У вівторок, 14 серпня, столичне метро працюватиме в особливому режимі / wikipedia

У вівторок, 14 серпня, столичне метро змінить режим роботи через проведення футбольного матчу.

Про це повідомили у прес-службі столичного метрополітену.

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Так, станція Олімпійська не працюватиме завтра з 18:30 до 19:30. В цей час станція Площа Льва Толстого закриється на вхід, а станція Палац спорту – на вихід.

Також додається, що після 21:00 години можливе обмеження входу на ці станції.

 

Теги: Ліга чемпіонів Динамо Новини Києва метро
Джерело: 24 Канал
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