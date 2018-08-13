Через футбольний матч столичне метро працюватиме в особливому режимі: розклад
У вівторок, 14 серпня, столичне метро змінить режим роботи через проведення футбольного матчу.
Про це повідомили у прес-службі столичного метрополітену.
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Так, станція Олімпійська не працюватиме завтра з 18:30 до 19:30. В цей час станція Площа Льва Толстого закриється на вхід, а станція Палац спорту – на вихід.
Також додається, що після 21:00 години можливе обмеження входу на ці станції.
Джерело: 24 Канал
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