Через карантин в Україні знищать мільйони квітів: подробиці
Суворі карантинні обмеження, введені в Україні через поширення COVID-19, призвели до зниження попиту на квіти. Відтак, підприємці, які вирощують їх, змушені викидати та знищувати основну частину готової продукції.
Так, власник тюльпанового поля у селі Реваківці на Буковині через карантин буде змушений зірвати і викинути близько 3 мільйонів квітів. Про це підприємець Олександр Стратійчук, який цього року висадив півтора гектара поля квітів, розповів у коментарі Укрінформу.
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За попередніми підрахунками, збитки становитимуть майже 20 тисяч доларів.
Цього року ми висадили майже 3 мільйони квітів на полі розміром у 1,5 гектари. Відкриття тюльпанового поля планували провести усередині квітня. Але зараз триває карантин і переносити відкриття немає куди, бо це квіти, вони чекати завершення карантину не будуть,
– розповів чоловік.
За його словами, пускати людей на поле тепер він теж не може.Тому, якщо обмеження не знімуть за 1,5 – 2 тижні, то доведеться усі квіти зірвати і викинути.
"Усе закрито і спробувати продати квіти зараз дуже важко", – поскаржився чоловік.
Водночас, про знищення квітів повідомляє велика українська компанія з вирощування троянд.
Комерційний директор тепличного комплексу "Асканія-Флора", що на Київщині, Віктор Федоренко у коментарі Інтерфакс-Україна зізнався: за 20 років роботи підприємство вперше зіткнулося з такими труднощами.
Наш ринок збуту на понад 90% зосереджений в Україні, а зараз він зменшився до мінімуму. У кілька разів скоротилися відвантаження троянд,
– розповів він.
За словами Федоренка, ситуація з трояндами ускладнюється ще через те, що ця квітка має дуже обмежений термін зберігання – всього тиждень. Він додав, що якщо карантин в Україні затягнеться, то дуже мало тепличних підприємств зможуть утриматися на плаву.
Цікаво! Схожа проблема виникла не лише в Україні. У Нідерландах ще в березні фермерам довелося знищити тонни квітів. Оборот квіткової галузі Нідерландів скоротився вже на 85%. Деякі голландські фермери, щоб не викидати квіти, роздавали тюльпани медикам в знак подяки за їхню працю.
Нідерландський відеоролик "Купуй квіти, а не туалетний папір":
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