Через коронавірус за день найбагатші люди світу втратили 78 мільярдів доларів

Сукупні статки двадцяти найбагатших людей світу за 12 березня зменшились на 78 мільярдів доларів. Фондовий ринок США пережив найбільший обвал з 1987 року.

Номер один у списку найбагатших людей світу, засновник та голова Amazon Джефф Безос втратив 8 мільярдів доларів на тлі падіння акцій Amazon на 8%. Зараз статки Безоса оцінюють у понад 104 мільярди доларів, повідомляє Forbes.

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Бернар Арно – третій у рейтингу світових багатіїв – власник Louis Vuitton і Dior втратив 7,7 мільярда доларів, залишилось у нього – понад 82 мільярди.

Засновник Facebook Марк Цукерберг позбувся 5,7 мільярда доларів. При цьому акції Facebook упали на понад 9%. Зараз статки Цукерберга оцінюють у 57,4 міляьрда доларів.

Співзасновник Microsoft Білл Гейтс втратив більше 5 мільярдів, його статки оцінюють в майже сто мільярдів в американській валюті.

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