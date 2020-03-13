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      Через коронавірус за день найбагатші люди світу втратили 78 мільярдів доларів

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      Джефф Безос втратив 8 мільярдів доларів / Getty Images

      Сукупні статки двадцяти найбагатших людей світу за 12 березня зменшились на 78 мільярдів доларів. Фондовий ринок США пережив найбільший обвал з 1987 року.

      Номер один у списку найбагатших людей світу, засновник та голова Amazon Джефф Безос втратив 8 мільярдів доларів на тлі падіння акцій Amazon на 8%. Зараз статки Безоса оцінюють у понад 104 мільярди доларів, повідомляє Forbes.

      До теми Світова криза 2020 та коронавірус в Україні: як підготуватися до найгіршого

      Бернар Арно – третій у рейтингу світових багатіїв – власник Louis Vuitton і Dior втратив 7,7 мільярда доларів, залишилось у нього – понад 82 мільярди.

      Засновник Facebook Марк Цукерберг позбувся 5,7 мільярда доларів. При цьому акції Facebook упали на понад 9%. Зараз статки Цукерберга оцінюють у 57,4 міляьрда доларів.

      Співзасновник Microsoft Білл Гейтс втратив більше 5 мільярдів, його статки оцінюють в майже сто мільярдів в американській валюті.

      Світова криза через спалах коронавірусу

      • Оголошення пандемії коронавірусу у світі спричинило 12 березня найбільший обвал індексів на фондовому ринку США із 1987 року. 
      • Фондові індекси країн Західної Європи впали до мінімуму з лютого 2016 року 12 березня за підсумками засідання Європейського центрального банку.
      • Торги на біржах у США зупиняли двічі на цьому тижні.
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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Коронавірус Covid-19 Гроші Новини США Світова криза 2020 Білл Гейтс Марк Цукерберг Джефф Безос
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