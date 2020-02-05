Через негоду знеструмлені понад 40 населених пунктів: де саме

Опади та сильні пориви вітру призвели до знеструмлення 41 населеного пункту. Без електрики залишаються жителі Одеської та Івано-Франківської областей.

Про те, що через негоду низка українських міст та сіл залишилася без світла, інформує ДСНС.

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У результаті ускладнення погодних умов (опади та пориви вітру) станом на ранок 5 лютого знеструмлено 41 населений пункт у двох областях України,

– йдеться в повідомленні.

Без електрики наразі перебувають жителі 24 міст та сіл на Одещині, а також 17 населених пунктів в Івано-Франківській області.

Над відновленням електропостачання працюють бригади обленерго.

У ДСНС також додали, що для забезпечення проїзду на дорогах працюють 773 спеціалісти та 578 одиниць техніки.

Зверніть увагу! За прогнозом Укргідрометцентру, 5 лютого в Україні слід чекати погіршення погодних умов. Сильний сніг, пориви вітру, хуртовини прогнозують у Карпатах, на сході, півдні, а також в центральній частині України.