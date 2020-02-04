Житловий будинок горів на Прикарпатті: троє людей у лікарні, серед них – діти

В селищі Ворохта Івано-Франківської області сталася пожежа. До місцевої лікарні з опіками госпіталізували одного дорослого та двох дітей.

До місцевої лікарні з опіками госпіталізували одного дорослого та двох дітей віком до п'яти років, повідомляє пресслужба ДСНС Івано-Франківщини.

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Полум'я частково знищило та пошкодило приміщення на другому поверсі, покриття, речі домашнього вжитку та майно на загальній площі 150 квадратних метрів.



Пожежа спалахнула у Ворохті

Правоохоронці встановлюють причину виникнення пожежі.

Зазначимо, що напередодні масштабна пожежа сталася у п'ятиповерхівці в Одесі. Вогонь забрав життя трьох людей.