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      Житловий будинок горів на Прикарпатті: троє людей у лікарні, серед них – діти

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      Фото з місця пожежі / if.dsns.gov.ua

      В селищі Ворохта Івано-Франківської області сталася пожежа. До місцевої лікарні з опіками госпіталізували одного дорослого та двох дітей.

      До місцевої лікарні з опіками госпіталізували одного дорослого та двох дітей віком до п'яти років, повідомляє пресслужба ДСНС Івано-Франківщини.

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      Полум'я частково знищило та пошкодило приміщення на другому поверсі, покриття, речі домашнього вжитку та майно на загальній площі 150 квадратних метрів.

      Пожежа на Прикарпатті
      Пожежа спалахнула у Ворохті

      Правоохоронці встановлюють причину виникнення пожежі.

      Зазначимо, що напередодні масштабна пожежа сталася у п'ятиповерхівці в Одесі. Вогонь забрав життя трьох людей.

      Сніг, хуртовини і штормовий вітер: де в Україні чекати негоду
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Пожежа Новини Івано-Франківська ДСНС
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