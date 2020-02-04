Житловий будинок горів на Прикарпатті: троє людей у лікарні, серед них – діти
В селищі Ворохта Івано-Франківської області сталася пожежа. До місцевої лікарні з опіками госпіталізували одного дорослого та двох дітей.
До місцевої лікарні з опіками госпіталізували одного дорослого та двох дітей віком до п'яти років, повідомляє пресслужба ДСНС Івано-Франківщини.
Читайте також: На Закарпатті горіла дерев'яна церква – фото
Полум'я частково знищило та пошкодило приміщення на другому поверсі, покриття, речі домашнього вжитку та майно на загальній площі 150 квадратних метрів.
Пожежа спалахнула у Ворохті
Правоохоронці встановлюють причину виникнення пожежі.
Зазначимо, що напередодні масштабна пожежа сталася у п'ятиповерхівці в Одесі. Вогонь забрав життя трьох людей.