Через падіння долара бюджет України втратив 2 мільярди гривень: причина

Держбюджет України недоотримав близько 2,3 мільярда гривень запланованих надходжень у січні 2020 року через те, що курс гривні був вищим, аніж прогнозували під час ухвалення закону про держбюджет на цей рік.

Про це повідомив голова Рахункової палати Валерій Пацкан на засіданні Комітету Ради з питань бюджету, передає пресслужба відомства.

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Він зауважив, що значне недовиконання бюджету України пов'язане з поганим макроекономічним прогнозуванням. Так, уряд в бюджеті на 2020 рік прогнозував, що вартість долара становитеме 27 гривень, а фактичний курс за січень у середньому становив 24,1 гривні за долар.

Пацкан додав, що найбільший дохід державний бюджет отримує від податку на додану вартість, який сплачується з імпортних товарів. Розмір цього податку залежить від вартості товарів, а вартість імпорту — від курсу валют. Тому чим нижчий курс валют — тим меншою є податкова база і, відповідно, надходження до українського бюджету.

"Звичайно січень не є показовим, але певні висновки щодо виконання плану основних показників державного бюджету можу висловити. Основний висновок такий — рік новий, а проблеми ті самі", — сказав Пацкан.

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Голова рахункової палати також розповів, що доходи загального фонду державного бюджету не виконано на 13,8 мільярдів гривень, або 24,5%. Це зумовлено насамперед низьким рівнем надходження митних платежів.

Довідка. Станом на 13 лютого 2020 року офіційний курс долара на рівні 24,5 гривні за долар.

Що відбувається з курсом валют в Україні

Гривня почала зміцнювати свої позиції ще влітку 2019 року. У липні курс валют вперше за останні кілька років опустився нижче 25 гривень за долар.

До кінця минулого року національна валюта зміцнилася ще більше – до 23,7 гривні за долар. Така ціна зберігалася впродовж різдвяно-новорічних свят у січні 2020 року. Проте після свят валюта почала поступово дорожчати і за півтора місяця долар подорожчав на 1 гривню.



Середньорічний курс гривні щодо долара з 1996 року / інфографіка 24 каналу