Через пташиний грип ЄС раптово призупинив імпорт з України м'яса птиці: причина

Через спалах пташиного грипу на Вінниччині Євросоюз тимчасово призупинив ввезення з України на свою територію м'яса птиці, м'ясної продукції з птиці і термічно необроблених продуктів з птиці. Україна назвала таке рішення ЄС приголомшливо несподіваним.

Інформація про призупинення імпорту в ЄС птиці з України надійшла від Єврокомісії 22 січня ввечері, повідомила Держспоживслужба. При цьому яйця і яєчна продукція під обмеження не підпадають.

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Україна невідкладно, на випередження попередила своїх міжнародних торгових партнерів про виявлення випадку грипу птиці. Українські заходи з контролю та ліквідації цього грипу визнані відповідними заходам у країнах ЄС, наголосили у Держспоживслужбі.

Враховуючи звіти численних місій з оцінки еквівалентності, результати перемовин та попередніх домовленостей, зазначене рішення ЄС є приголомшливо неочікуваним для української сторони,

– заявили у відомстві.

Що передувало призупиненню імпорту птиці до ЄС

На промисловому підприємстві "Хутір" і Немирівському районі Вінниччини 18 січня 2020 року зареєстрували загибель птиці від пташиного грипу. Це підтвердили лабораторні дослідження.

Тож 20 січня у Немирівському районі затвердили план ліквідації захворювання, визначили межі епізоотичного вогнища, зони захисту і нагляду. Так, в епізоотичному вогнищі налічувалось 116 тисяч голів птиці. Але вже станом на ранок 21 січня там знищили 22 тисячі голів птиці.

Зауважимо, що в січні 2020 року спалахи грипу птиці були зареєстровані в Польщі, Словаччині, Угорщині, Румунії, Чехії. В Україні це захворювання востаннє фіксувалося в 2016 – на початку 2017 року.

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Що таке пташиний грип? Інфекційне захворювання птиці, викликане вірусами грипу А – H5N1. Здебільшого трапляється у птахів, дуже заразний і може бути причиною смерті. Пташиний грип належить до великої групи різноманітних вірусів грипу птиці. Такі віруси рідко можуть заразити людину.

Симптоми пташиного грипу у людей