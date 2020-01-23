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      Через пташиний грип ЄС раптово призупинив імпорт з України м'яса птиці: причина

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      Через пташиний грип ЄС призупинив імпорт з України м'яса птиці / zaxid.net

      Через спалах пташиного грипу на Вінниччині Євросоюз тимчасово призупинив ввезення з України на свою територію м'яса птиці, м'ясної продукції з птиці і термічно необроблених продуктів з птиці. Україна назвала таке рішення ЄС приголомшливо несподіваним.

      Інформація про призупинення імпорту в ЄС птиці з України надійшла від Єврокомісії 22 січня ввечері, повідомила Держспоживслужба. При цьому яйця і яєчна продукція під обмеження не підпадають.

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      Україна невідкладно, на випередження попередила своїх міжнародних торгових партнерів про виявлення випадку грипу птиці. Українські заходи з контролю та ліквідації цього грипу визнані відповідними заходам у країнах ЄС, наголосили у Держспоживслужбі.

      Враховуючи звіти численних місій з оцінки еквівалентності, результати перемовин та попередніх домовленостей, зазначене рішення ЄС є приголомшливо неочікуваним для української сторони,
      – заявили у відомстві.

      Що передувало призупиненню імпорту птиці до ЄС

      На промисловому підприємстві "Хутір" і Немирівському районі Вінниччини 18 січня 2020 року зареєстрували загибель птиці від пташиного грипу. Це підтвердили лабораторні дослідження.

      Тож 20 січня у Немирівському районі затвердили план ліквідації захворювання, визначили межі епізоотичного вогнища, зони захисту і нагляду. Так, в епізоотичному вогнищі налічувалось 116 тисяч голів птиці. Але вже станом на ранок 21 січня там знищили 22 тисячі голів птиці.

      Зауважимо, що в січні 2020 року спалахи грипу птиці були зареєстровані в Польщі, Словаччині, Угорщині, Румунії, Чехії. В Україні це захворювання востаннє фіксувалося в 2016 – на початку 2017 року.

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      Що таке пташиний грип? Інфекційне захворювання птиці, викликане вірусами грипу А – H5N1. Здебільшого трапляється у птахів, дуже заразний і може бути причиною смерті. Пташиний грип належить до великої групи різноманітних вірусів грипу птиці. Такі віруси рідко можуть заразити людину.

      Симптоми пташиного грипу у людей

      • типові для звичайного грипу: температура, кашель, біль у горлі та м’язах;
      • може з'явитися інфекція очей,
      • пневмонія,
      • важкі респіраторні захворювання.
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Новини України Євросоюз Інфекція Грип в Україні Здорове життя Європа Імпорт Торгівля Профілактика захворювань Вінниця
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