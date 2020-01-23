Из-за птичьего гриппа ЕС внезапно приостановил импорт из Украины мяса птицы: причина

Из-за вспышки птичьего гриппа на Винниччине Евросоюз временно приостановил ввоз из Украины на свою территорию мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы. Украина назвала такое решение ЕС ошеломляюще неожиданным.

Информация о приостановке импорта в ЕС птицы из Украины поступила от Еврокомиссии 22 января вечером, сообщила Госпотребслужба. При этом яйца и яичная продукция под ограничения не подпадают.

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Украина безотлагательно, на опережение предупредила своих международных торговых партнеров о выявлении случая гриппа птицы. Украинские меры по контролю и ликвидации этого гриппа признаны соответствующими мерам в странах ЕС, отметили в Госпотребслужбе.

Учитывая отчеты многочисленных миссий по оценке эквивалентности, результаты переговоров и предварительных договоренностей, указанное решение ЕС является ошеломляюще неожиданным для украинской стороны,

– заявили в ведомстве.

Что предшествовало приостановлению импорта птицы в ЕС

На промышленном предприятии "Хутор" в Немировском районе Винницкой области 18 января 2020 года зарегистрировали гибель птицы от птичьего гриппа. Это подтвердили лабораторные исследования.

Поэтому 20 января в Немировском районе утвердили план по ликвидации заболевания, определили границы эпизоотического очага, зоны защиты и надзора. Так, в эпизоотическом очаге насчитывалось 116 тысяч голов птицы. Но уже по состоянию на утро 21 января там уничтожили 22 тысячи голов птицы.

Заметим, что в январе 2020 года вспышки гриппа птиц были зарегистрированы в Польше, Словакии, Венгрии, Румынии, Чехии. В Украине это заболевание в последний раз фиксировалось в 2016 – начале 2017 года.

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Что такое птичий грипп? Инфекционное заболевание птицы, вызванное вирусами гриппа А-H5N1. В основном случается у птиц, очень заразен и может быть причиной смерти. Птичий грипп относится к большой группе разнообразных вирусов гриппа птицы. Такие вирусы редко могут заразить человека.

Симптомы птичьего гриппа у людей