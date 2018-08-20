Через рік після ДТП з Димінським поліція довела, що свідки приховували правду

У серпні 2017 року трапилась аварія у Львівській області, у вчиненні якої підозрюють президента футбольного клубу "Карпати" Петра Димінського. Внаслідок аварії загинула 31-річна жінка, провину за що взяв на себе охоронець Димінського Андрій Борщ. У рамках розслідування поліція передала до суду кримінальні провадження щодо учасників смертельної ДТП, які надали неправдиві свідчення.

Про це повідомив Департамент комунікації Національної поліції України.

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Як зазначив 20 серпня у ході брифінгу голова Національної поліції Сергій Князєв, у червні цього року з кримінального провадження за фактом ДТП було виділено окрему справу за фактом неправдивих свідчень та штучного створення доказів захисту. Слідство завершило розслідування стосовно трьох учасників цієї аварії, і їм оголосили про підозру. Слідство щодо четвертого учасника ДТП на стадії завершення.

Деякі учасники цієї ДТП приховали від слідства правду,

– зазначив керівник Нацполіції.

П'ятий і головний учасник смертельного ДТП, який за версією слідства є основним винуватцем аварії – Петро Димінський.



Петро Димінський

Він оголошений у розшук та наразі перебуває за межами України. Ще 16 грудня 2017 року Національна поліція передала на розгляд Інтерполу документи щодо Димінського.