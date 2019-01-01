02:34
2 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Діти Кремля і Санта-Путін. Бідний-нещасний Дерипаска
      Вєсті Кремля
      19:26, 29 грудня 2018
      Вєсті.UA. Жир: Президентські амбіції Кернеса. Нарцис Валерійович
      Вєсті.UA
      17:34, 29 грудня 2018
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Через сцену сексу у фільмі з Джекі Чаном звільнили керівника каналу в Ірані

      398 Читать новость на русском
      В Ірані через сцену сексу у фільмі з Джекі Чаном звільнили керівника каналу
      В Ірані через сцену сексу у фільмі з Джекі Чаном звільнили керівника каналу / gettyimages.com

      Іранська державна телерадіокомпанія Irib звільнила керівника одного з регіональних телеканалів після того, як той допустив в ефір оригінальну версію фільму "Інцидент у Сіндзюку".

      Про це повідомляє ВВС.

      Читайте також: Відомо скількох журналістів вбили у 2018 році: інфографіка

      Відомо, що у зазначеній стрічці є сцена сексу за участю Джекі Чана. Перш ніж випускати фільм в ефір, цей фрагмент мали б вирізати. Однак з якихось причин цього не зробили, тож глядачі побачили оригінальну версію фільму.

      Що заборонено показувати на іранському телебаченні? На іранському телебаченні заборонена демонстрація будь-якого фізичного контакту між чоловіком і жінкою. Цензорам також іноді доводиться прибирати з телевізійного ефіру епізоди, в яких чоловіки і жінки кажуть одне одному "ніжні слова", а також моменти з крупними планами жіночих облич і відкритих вирізів. Більше того, на іранському ТБ заборонені виставлення місцевої поліції у негативному світлі, а також демонстрація чоловіків з бородами.

      Іранські ЗМІ пишуть, що "аморальна" сцена була показана на телеканалі Kish TV з "повним порушенням правил Irib". Однак частина іранських інтернет-користувачів у соцмережах познущалася над рішенням про звільнення керівника телеканалу.

      Автобуси перевертаються, літаки розбиваються, кораблі тонуть… Нікого не звільняють… Кілька секунд, де Джекі Чан займається коханням на Irib, – всіх працівників підрозділу звільнено,
      – написав один з користувачів у Twitter.

      Керівник телекомпанії Irib наказав провести розслідування щодо показу фільму "Інцидент у Сіндзюку", а також "розібратися з правопорушниками і повідомити про них у відповідні владні структури".

      Теги: ЗМІ Законодавство Іран Секс Журналісти
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Підсумки тижня: Старт нової хвилі кризи призначили на 12 вересня
       8 вересня 2012 , 16:00 3
      Новий рік Україна зустріне з новим бюджетом
       25 грудня 2011 , 14:03 0
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук