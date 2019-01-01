Через сцену сексу у фільмі з Джекі Чаном звільнили керівника каналу в Ірані

Іранська державна телерадіокомпанія Irib звільнила керівника одного з регіональних телеканалів після того, як той допустив в ефір оригінальну версію фільму "Інцидент у Сіндзюку".

Про це повідомляє ВВС.

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Відомо, що у зазначеній стрічці є сцена сексу за участю Джекі Чана. Перш ніж випускати фільм в ефір, цей фрагмент мали б вирізати. Однак з якихось причин цього не зробили, тож глядачі побачили оригінальну версію фільму.

Що заборонено показувати на іранському телебаченні? На іранському телебаченні заборонена демонстрація будь-якого фізичного контакту між чоловіком і жінкою. Цензорам також іноді доводиться прибирати з телевізійного ефіру епізоди, в яких чоловіки і жінки кажуть одне одному "ніжні слова", а також моменти з крупними планами жіночих облич і відкритих вирізів. Більше того, на іранському ТБ заборонені виставлення місцевої поліції у негативному світлі, а також демонстрація чоловіків з бородами.

Іранські ЗМІ пишуть, що "аморальна" сцена була показана на телеканалі Kish TV з "повним порушенням правил Irib". Однак частина іранських інтернет-користувачів у соцмережах познущалася над рішенням про звільнення керівника телеканалу.

Автобуси перевертаються, літаки розбиваються, кораблі тонуть… Нікого не звільняють… Кілька секунд, де Джекі Чан займається коханням на Irib, – всіх працівників підрозділу звільнено,

– написав один з користувачів у Twitter.

Керівник телекомпанії Irib наказав провести розслідування щодо показу фільму "Інцидент у Сіндзюку", а також "розібратися з правопорушниками і повідомити про них у відповідні владні структури".