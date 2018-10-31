Через візит Ангели Меркель Київ перекриють: перелік вулиць
1 листопада в Київ з офіційним візитом прибуде канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Через це у столиці буде обмеження дорожнього руху.
Про це повідомляє прес-служба Київська міська державна адміністрація.
Орієнтовно з 11:00 до 20:00, можливі обмеження руху автошляхами, зокрема, проспектом Бажана, Набережним шосе, Парковою дорогою, Володимирським узвозом, Європейською площею, вулицею Грушевського, Шовковичною, Інститутською, Михайлівською, Володимирською, Великою Житомирською та Хрещатиком.
Нагадаємо, 29 жовтня Ангела Меркель сповістила, що не буде балотуватися на новий термін у 2021 році, коли закінчиться її повноваження голови уряду. В уряді, зі свого боку запевнили, що в її планах залишається допрацювати канцлером до кінця терміну.