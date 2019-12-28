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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019

      Через запланований обмін полоненими на Донбасі 29 грудня закриють один з КПВВ

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      КПВВ "Майорське" у неділю, 29 грудня, не працюватиме / freeradio.com.ua

      У неділю, 29 грудня, під час обміну полоненими між Україною та проросійськими бойовиками на Донбасі не працюватиме КПВВ "Майорське". Через це прикордонники просять обрати інший маршрут для перетину лінії зіткнення.

      Контрольний пункт в'їзду-виїзду не працюватиме за особистим розпорядженням командувача Об'єднаних сил, повідомляє штаб ООС.

      До слова: Зеленський підтвердив дату обміну полоненими

      Державна прикордонна служба просить всіх громадян з розумінням поставитись до тимчасових незручностей та скористатися іншими контрольними пунктами в'їзду-виїзду для перетину лінії розмежування,
      – зазначили у штабі.

      Зазначимо, що у неділю, 29 грудня, повинен відбутися обмін полоненими між Україною та бойовиками. Він має пройти саме у районі населеного пункту Майорське.

      Що відомо про запланований обмін?Тристороння контактна група у Мінську домовилася про обмін полоненими у форматі "всіх на всіх". Попередньо провести обмін до кінця року Україна та Росія домовились також на нормандській зустрічі.

      У Росії наприкінці листопада натякали на обмін у форматі 250 на 100. Згідно з ним, Україна начебто має передати Росії аж 250 утримуваних. Росія, своєю чергою, віддасть Україні сотню політв’язнів.

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Обмін полоненими Окуповані території Проросійські бойовики
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