Через запланований обмін полоненими на Донбасі 29 грудня закриють один з КПВВ

У неділю, 29 грудня, під час обміну полоненими між Україною та проросійськими бойовиками на Донбасі не працюватиме КПВВ "Майорське". Через це прикордонники просять обрати інший маршрут для перетину лінії зіткнення.

Контрольний пункт в'їзду-виїзду не працюватиме за особистим розпорядженням командувача Об'єднаних сил, повідомляє штаб ООС.

До слова: Зеленський підтвердив дату обміну полоненими

Державна прикордонна служба просить всіх громадян з розумінням поставитись до тимчасових незручностей та скористатися іншими контрольними пунктами в'їзду-виїзду для перетину лінії розмежування,

– зазначили у штабі.

Зазначимо, що у неділю, 29 грудня, повинен відбутися обмін полоненими між Україною та бойовиками. Він має пройти саме у районі населеного пункту Майорське.

Що відомо про запланований обмін?Тристороння контактна група у Мінську домовилася про обмін полоненими у форматі "всіх на всіх". Попередньо провести обмін до кінця року Україна та Росія домовились також на нормандській зустрічі.



У Росії наприкінці листопада натякали на обмін у форматі 250 на 100. Згідно з ним, Україна начебто має передати Росії аж 250 утримуваних. Росія, своєю чергою, віддасть Україні сотню політв’язнів.