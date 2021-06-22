Черга та знервовані місцеві: у Кропивницькому від COVID-19 вакцинували педагогів

У Кропивницькому від коронавірусу імунізували освітян. Щеплення вчителям робили препаратом Pfizer. Проте для того, щоб його отримати, довелося вистояти чергу.

Власне імунізація 22 червня розпочалася ще о 9 годині ранку. Вже тоді біля пункту вакцинації була велика черга, яка просувалася доволі повільно.

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Належних умов для тих, хто прийшов вакцинуватися, не створили – люди були змушені стояти на спеці та довго очікуватися.

Водночас деякі педагоги вакцинувалися повторно вакциною Pfizer, хоча першу дозу вони отримали препаратом AstraZeneca індійського виробництва, адже відповідні вакцини є сумісним.

Перед вакцинацією освітяни заповнювали анкети

Перед тим як щепитися, люди заповнювали анкету, писали чи є алергічні реакції або хронічні чи супутні захворювання. Тих, у кого є – не допускають до щеплення, адже відповідна реакція може привести до летальних наслідків.

Вчителька Оксана Нетребенко розповіла, що побоювання перед вакцинацією були, тому що вона триває менше, ніж рік.

Ще не видно в перспективі і, скажімо, в тривалій відстані реакції на вакцину, і взагалі як люди це переносять. Тому це ризик певний,

– сказала педагогиня.

Проте більшість вчителів вважають вакцину Pfizer однією з найефективніших. Наразі від початку вакцинації щепили препаратом Pfizer вже майже 4,5 тисячі освітян.

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