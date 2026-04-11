Великдень наближається: на кордоні з Польщею утворилися рекордні черги на в'їзд в Україну
- На кордоні з Польщею утворилися великі черги на в'їзд в Україну перед Великоднем, зокрема в пунктах "Краківець" та "Шегині".
- Держприкордонслужба України рекомендує врахувати цю ситуацію при плануванні поїздок і обирати менш завантажені пункти пропуску.
У суботу, 11 квітня, на кордоні з Польщею утворилися величезні черги на в'їзд в Україну. Напередодні Великодня на пунктах пропуску в очікуванні стоять десятки автомобілів та автобусів.
Про це повідомила Держприкордонслужба України.
Які зараз черги на кордоні з Польщею?
За даними ДПСУ, станом на 10:00 ранку на в'їзд в Україну у пункті пропуску "Угринів", який з'єднує Волинську область з Польщею, очікують 10 легкових автомобілів.
Водночас на кордоні з Львівщиною ситуація помітно гірша:
- у "Краківці" – 60 авто;
- у "Шегинях" – 70 авто.
Також прикордонники повідомляють про накопичення автобусів на в'їзд в Україну: у "Краківці" – 6, а в "Шегинях" – 10.
Водночас на інших пунктах пропуску Львівщини рух залишається вільним. У напрямку виїзду з України накопичення транспорту також не зафіксовано.
Українців закликали врахувати поточну ситуацію під час планування поїздки та обирати менш завантажені пункти пропуску.
Чи можна везти через кордон паску та крашанки?
Згідно з митними та ветеринарними нормами Європейського Союзу, до якого входить Польща, ввезення продуктів тваринного походження з країн поза ЄС (зокрема України) обмежене.
Це означає, що крашанки, які містять яйця, можуть підпадати під заборону або вимагати додаткових перевірок. Особливо це стосується сирих або домашніх продуктів без фабричного пакування.
Що ж до паски, ситуація трохи інша. Якщо вона не містить великої кількості продуктів тваринного походження або має фабричне пакування, її зазвичай дозволяють перевозити в невеликих кількостях для особистого вжитку.