Великдень наближається: на кордоні з Польщею утворилися рекордні черги на в'їзд в Україну
11 квітня, 11:30
Великдень наближається: на кордоні з Польщею утворилися рекордні черги на в'їзд в Україну

Поліна Буянова
Основні тези
  • На кордоні з Польщею утворилися великі черги на в'їзд в Україну перед Великоднем, зокрема в пунктах "Краківець" та "Шегині".
  • Держприкордонслужба України рекомендує врахувати цю ситуацію при плануванні поїздок і обирати менш завантажені пункти пропуску.

У суботу, 11 квітня, на кордоні з Польщею утворилися величезні черги на в'їзд в Україну. Напередодні Великодня на пунктах пропуску в очікуванні стоять десятки автомобілів та автобусів.

Про це повідомила Держприкордонслужба України.

Які зараз черги на кордоні з Польщею?

За даними ДПСУ, станом на 10:00 ранку на в'їзд в Україну у пункті пропуску "Угринів", який з'єднує Волинську область з Польщею, очікують 10 легкових автомобілів. 

Водночас на кордоні з Львівщиною ситуація помітно гірша:

  • у "Краківці" – 60 авто;
  • у "Шегинях" – 70 авто.

Також прикордонники повідомляють про накопичення автобусів на в'їзд в Україну: у "Краківці" – 6, а в "Шегинях" – 10.

Водночас на інших пунктах пропуску Львівщини рух залишається вільним. У напрямку виїзду з України накопичення транспорту також не зафіксовано.

Українців закликали врахувати поточну ситуацію під час планування поїздки та обирати менш завантажені пункти пропуску.

Черги на КПП "Шегині – Медика": дивіться відео

Чи можна везти через кордон паску та крашанки?

  • Згідно з митними та ветеринарними нормами Європейського Союзу, до якого входить Польща, ввезення продуктів тваринного походження з країн поза ЄС (зокрема України) обмежене.
     

  • Це означає, що крашанки, які містять яйця, можуть підпадати під заборону або вимагати додаткових перевірок. Особливо це стосується сирих або домашніх продуктів без фабричного пакування.
     

  • Що ж до паски, ситуація трохи інша. Якщо вона не містить великої кількості продуктів тваринного походження або має фабричне пакування, її зазвичай дозволяють перевозити в невеликих кількостях для особистого вжитку.