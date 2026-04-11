Великдень наближається: на кордоні з Польщею утворилися рекордні черги на в'їзд в Україну

У суботу, 11 квітня, на кордоні з Польщею утворилися величезні черги на в'їзд в Україну. Напередодні Великодня на пунктах пропуску в очікуванні стоять десятки автомобілів та автобусів.

Про це повідомила Держприкордонслужба України.

Які зараз черги на кордоні з Польщею?

За даними ДПСУ, станом на 10:00 ранку на в'їзд в Україну у пункті пропуску "Угринів", який з'єднує Волинську область з Польщею, очікують 10 легкових автомобілів.

Водночас на кордоні з Львівщиною ситуація помітно гірша:

у "Краківці" – 60 авто;

у "Шегинях" – 70 авто.

Також прикордонники повідомляють про накопичення автобусів на в'їзд в Україну: у "Краківці" – 6, а в "Шегинях" – 10.

Водночас на інших пунктах пропуску Львівщини рух залишається вільним. У напрямку виїзду з України накопичення транспорту також не зафіксовано.

Українців закликали врахувати поточну ситуацію під час планування поїздки та обирати менш завантажені пункти пропуску.

Черги на КПП "Шегині – Медика": дивіться відео

