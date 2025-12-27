Українці після свят повертаються до Європи: де на кордоні найбільші черги

У період різдвяно-новорічних свят спостерігається зростання пасажиропотоку через пункти пропуску Львівської та Волинської областей. Усі пункти пропуску працюють в умовах підвищеного навантаження.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Держприкордонслужбу.

На яких пунктах пропуску найбільші черги?

Наразі для зменшення черг і прискорення процедур оформлення в пунктах пропуску збільшили кількість прикордонних нарядів, відкрили додаткові автоматизовані робочі місця та проводять постійну координацію з польськими прикордонниками.

За даними Держприкордонслужби, після Різдва, коли пасажиропотік дещо знизився, спостерігається чергове збільшення руху через кордон.

Найбільші накопичення транспорту на виїзд з України є на пунктах пропуску "Шегині", "Краківець", "Рава-Руська", "Устилуг" та "Угринів". Тоді як найменший пасажиропотік на таких пунктах пропуску як "Грушів", "Нижанковичі", "Смільниця". Зазначається, що на в'їзд в Україну накопичення не зафіксовано.

Які ще заяви робили у Держприкордонслужбі?