Черги на кордоні з Польщею: люди чекають по 13 годин, – соцмережі
У літній період, як і зазвичай, на українсько-польському кордоні утворились черги. Люди у мережі скаржаться, що чекають на пунктах пропуску по 13 годин.
Ситуацію на кордоні окреслили Західне управління Держприкордонслужби та речник ДПСУ Андрій Демченко в етері телемарафону.
Які черги на кордоні?
Телеграм-канали 12 липня стали поширювати інформацію від людей, що перебувають на кордоні України та Польщі. Деякі з них чекали на пунктах пропуску нібито 13 годин.
Черга на кордоні з Польщею: дивіться відео
Деякі повідомляють, що на пункті пропуску "Краківець" люди чекають вже дев'ять годин, а черга начебто не рухається. За даними прикордонників, станом на 12:00 там перебували 40 легкових автомобілів та 6 автобусів.
Черга на пункті "Краківець": дивіться відео
Найбільше людей чекало на КПП "Угринів" – 60 легкових автомобілів та 3 автобуси. Дещо менше транспорту було на пунктах "Устилуг" та "Грушів", де було 45 та 25 машин відповідно.
Рекомендуємо враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску,
– зауважили в ДПСУ.
Водночас на пунктах пропуску "Ягодин", "Рава-Руська" та "Смільниця" не було жодного легкового авто чи автобуса.
Коли пасажиропотік найвищий?
Андрій Демченко пояснив, що пасажиропотік вже певний час залишається дуже високим. Поточного тижня у будні кордон щодня перетинали не менше 125 тисяч людей, а в суботу – 145 тисяч.
Така інтенсивність, за словами речника ДПСУ, збережеться протягом липня та серпня. Якщо у червні переважала кількість виїздів з України, то зараз кількість людей на в'їзд та на виїзд майже зрівнялась.
Демченко додав, що близько 50% усього пасажиропотоку припадає саме на кордон із Польщею. А найбільші черги напередодні спостерігалися у пунктах пропуску "Устилуг" та "Краківець".
Водночас при перетині кордону залізницею затримок не мало б бути. Винятком є технічні проблеми чи російські обстріли України, зазначили у ДПСУ.
Раніше повідомлялось, що кордон із Польщею – найбільш завантажений напрямок. Саме там найчастіше фіксують черги передусім із легкових автомобілів.