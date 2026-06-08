У мережі публікували відео із великими чергами автівок на кордоні з Польщею: що кажуть у ДПСУ
У мережі 8 червня писали, що на пунктах пропуску на кордоні України з Польщею стоять величезні колони з автівками. ДПСУ дійсно фіксує черги, це пов'язано зі збільшенням пасажиропотоку у літній період.
Про це в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповів речник Державної прикордонної служби України, полковник Андрій Демченко.
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Що відомо про черги на кордоні з Польщею 8 травня?
У телеграм-каналах ширилися кадри з великими чергами людей та автомобілів на різних пунктах перепуску на кордоні із Польщею. Повідомляють, що найскладніша ситуація на пункті пропуску "Шегині – Медика".
Черги автівок на кордоні України з Польщею: дивіться відео
Також є колони на пунктах пропуску "Устилуг" та "Угринів".
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Західне регіональне управління Держприкордонслужби України – Західний кордон підтвердило, що станом на 12:00 дійсно на кордоні України з Польщею фіксували черги з автівок та автобусів.
Ситуація має такий вигляд:
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"Ягодин" – 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
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"Устилуг" – 35 легких автомобілів, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
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"Угринів" – 25 легких автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
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"Рава-Руська" – 0 легких автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
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"Грушів" – 0 легких автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
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"Краківець" – 15 легких автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
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"Шегині" – 55 легких автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів (після ПК) (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
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"Смільниця" – 0 легких автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
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"Нижанковичі" – 0 легких автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
Також, за даними Західного регіонального управління Держприкордонслужби України – Західний кордон, черги фіксують на окремих пунктах пропуску зі Словаччиною та Угорщиною.
Чому зараз виникли черги на кордоні України з іншими державами?
Речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко у коментарі 24 Каналу пояснив, що причиною черг на кордоні є збільшення пасажиропотоку у зв'язку із настанням літнього періоду часу та поїздок громадян.
З першого червня пасажиропотік почав зростати. Якщо, до прикладу, в будні дні, навіть протягом травня, кордон перетинало десь 85 тисяч громадян в цілому і на в'їзд, і на виїзд, то вже з 1 червня пасажиропотік був на рівні 95 тисяч. 2 червня також 95 тисяч. Потім 98 тисяч. В ці вихідні, 6 та 7 червня, пасажиропотік був на рівні 115 тисяч перетинів кордону. 50% від цього пасажиропотоку припадає на кордон з Польщею,
– пояснив полковник.
Тому як наголосив Демченко, через збільшення пасажиропотоку відповідно ростуть і черги. Однак речник ДПСУ підкреслив, що черги збираються лише в окремі години.
"Зранку, до прикладу, 8 червня на виїзд з України черг не було. Тому я раджу людям ознайомлюватися з завантаженістю пунктів пропуску й обирати собі менш завантажені напрямки", – резюмував Андрій Демченко.
Нагадаємо, що черги на кордоні України з Польщею фіксували й 6 червня. Тоді сотня автівок перебувала на КПП "Краківець", 95 – на "Устилуг", менше – на інших пунктах пропуску.