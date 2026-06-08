У мережі публікували відео із великими чергами автівок на кордоні з Польщею: що кажуть у ДПСУ

У мережі 8 червня писали, що на пунктах пропуску на кордоні України з Польщею стоять величезні колони з автівками. ДПСУ дійсно фіксує черги, це пов'язано зі збільшенням пасажиропотоку у літній період.

Про це в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповів речник Державної прикордонної служби України, полковник Андрій Демченко.

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Що відомо про черги на кордоні з Польщею 8 травня?

У телеграм-каналах ширилися кадри з великими чергами людей та автомобілів на різних пунктах перепуску на кордоні із Польщею. Повідомляють, що найскладніша ситуація на пункті пропуску "Шегині – Медика".

Черги автівок на кордоні України з Польщею: дивіться відео

Також є колони на пунктах пропуску "Устилуг" та "Угринів".

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Західне регіональне управління Держприкордонслужби України – Західний кордон підтвердило, що станом на 12:00 дійсно на кордоні України з Польщею фіксували черги з автівок та автобусів.

Ситуація має такий вигляд:

"Ягодин" – 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" – 35 легких автомобілів, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" – 25 легких автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" – 0 легких автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" – 0 легких автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" – 15 легких автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" – 55 легких автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів (після ПК) (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Смільниця" – 0 легких автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" – 0 легких автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

Також, за даними Західного регіонального управління Держприкордонслужби України – Західний кордон, черги фіксують на окремих пунктах пропуску зі Словаччиною та Угорщиною.

Чому зараз виникли черги на кордоні України з іншими державами?

Речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко у коментарі 24 Каналу пояснив, що причиною черг на кордоні є збільшення пасажиропотоку у зв'язку із настанням літнього періоду часу та поїздок громадян.

З першого червня пасажиропотік почав зростати. Якщо, до прикладу, в будні дні, навіть протягом травня, кордон перетинало десь 85 тисяч громадян в цілому і на в'їзд, і на виїзд, то вже з 1 червня пасажиропотік був на рівні 95 тисяч. 2 червня також 95 тисяч. Потім 98 тисяч. В ці вихідні, 6 та 7 червня, пасажиропотік був на рівні 115 тисяч перетинів кордону. 50% від цього пасажиропотоку припадає на кордон з Польщею,

– пояснив полковник.

Тому як наголосив Демченко, через збільшення пасажиропотоку відповідно ростуть і черги. Однак речник ДПСУ підкреслив, що черги збираються лише в окремі години.

"Зранку, до прикладу, 8 червня на виїзд з України черг не було. Тому я раджу людям ознайомлюватися з завантаженістю пунктів пропуску й обирати собі менш завантажені напрямки", – резюмував Андрій Демченко.

Нагадаємо, що черги на кордоні України з Польщею фіксували й 6 червня. Тоді сотня автівок перебувала на КПП "Краківець", 95 – на "Устилуг", менше – на інших пунктах пропуску.