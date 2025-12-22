Де найдовші черги та чи закінчаться до Різдва й Нового року: що відбувається на кордонах України

На кордоні України з Польщею в останні дні утворилися довжелезні черги автівок та автобусів, які тягнуться на кілометри відстані. Причина цього проста – люди вертаються додому напередодні Різдва і Нового року, щоб побути з рідними, або ж їдуть за кордон на відпочинок.

Про те, яка ситуація на кордонах України, які зараз черги, скільки тисяч людей перетинає кордон щодня і прогноз, коли зменшиться рух, 24 Каналу розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Понад 100 тисяч людей за добу: коли почався ажіотаж на кордоні й де найбільші черги?

Останні дні бачимо у повідомленнях ДПСУ і на відео у мережі від людей, які їдуть за кордон, що черги на пунктах пропуску шалені й тягнуться на кілометри. Скільки загалом зараз людей в день перетинає кордон і чи повʼязано це лише зі святами?

Загалом пасажиропотік почав зростати ще в попередні вихідні, тобто з суботи, 13 грудня. І, власне, він продовжує рости. За неділю, 21 грудня, ми мали вже пікові навантаження.

Фактично, це найбільший показник перетину кордону після завершення літнього періоду. Всього вчора кордон перетнуло майже 155 тисяч громадян. Це всі ділянки українського кордону, власне, з країнами ЄС та на кордоні з Молдовою.

У суботу, 20 грудня, показник був на рівні 140 тисяч перетинів. Але якщо в суботу, до прикладу, і попередні дні він характеризувався співвідношенням 50% на 50%, тобто не було ні чіткої переваги на виїзд з України, ні на в'їзд в Україну, то 21 грудня більша перевага йшла все ж таки на в'їзд в нашу державу.

На 15 тисяч громадян більше перетнули кордон, прямуючи в Україну, ніж тих, що виїжджали за межі країни.

Це пов'язано з новорічно-різдвяним періодом. Тобто щороку в цей період, як і в період літніх відпусток, пасажиропотік зростає суттєво. І треба розуміти, що завжди від загального пасажиропотоку, від тих даних, які я зазначав на ці вихідні, 50% припадає саме на кордон з Польщею.

Чи є черги з іншими країнами, окрім Польщі, та де вони довші: на в'їзд чи виїзд?

Ці черги фіксуються лише на кордоні з Польщею чи також, наприклад, з Румунією, Молдовою та іншими країнами?

На інших ділянках кордону також наявні черги, але не в такій кількості, як це ми маємо на кордоні з Польщею.

Тобто інші ділянки кордону – Словаччина, Угорщина, Румунія, окремі напрямки, найбільші пункти пропуску – також мають черги. Але там вони можуть коливатися від 20 до 60 автомобілів.

Інколи ці черги можуть бути більшими, але, знову ж таки, вони суттєво менші, ніж на кордоні з Польщею.

На кордоні з Румунією найбільший завантажений напрямок, який періодично може мати черги, це пункт пропуску Порубне.

Самі черги спостерігаються лише на виїзд з України чи на в'їзді також фіксуються?

Черги є як на виїзд з України, так і на в'їзд в Україну. Це за даними, які ми маємо від суміжних країн, коли в межах взаємодії вони нас інформують про стан завантаженості пунктів пропуску, тобто руху в бік України.

Так само ми їх інформуємо про стан завантаженості наших пунктів пропуску на виїзд з України.

Зважаючи, що 21 грудня, наприклад, більше пасажирів прямувало на в'їзд в Україну, то черги в більшості все ж таки фіксувалися з боку іноземних країн.

До Нового року чи після: коли черги на кордоні будуть менші й коли закінчаться?

Чи очікують у Держприкордонслужбі, що найближчим часом цих черг стане менше? Можливо, після Різдва або після Нового року?

Високим пасажиропотік залишатиметься весь новорічно-різдвяний період. Тобто показники можуть завжди переважати понад 100 тисяч перетинів.

Звісно, аналізуючи попередні роки, 25 грудня та 1 січня пасажиропотік може різко впасти. Це було в минулі роки, і в цьому році може статися також. Бо саме в день свят громадяни не надто охоче перетинають кордон.

Тобто нову хвилю черг варто очікувати по закінченню свят, коли будуть повертатися люди з іноземних держав або ж навпаки їхати за кордон, так?

Ні. Власне, і 23 грудня, і 24 грудня також пасажиропотік залишатиметься високим.

25-го числа впаде, 26-го, 27-го, 28-го і до 31-го числа знову він може зрости. 1-го січня знову впасти, бо день свята, Новий рік. З 2-го числа знову почати зростати.

Але зменшиться пасажиропотік фактично після завершення і відпусток, і канікул у дітей, в тому числі.