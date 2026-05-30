Чергова ядерна провокація: Росія звинуватила Україну в "атаці на енергоблок ЗАЕС"

Росія 30 травня заявила, що Україна нібито "атакувала енергоблок Запорізької АЕС". Біля однієї з його будівель буцімто здетонував дрон.

Такі звинувачення оприлюднило пропагандистське росЗМІ ТАСС, з посилання на гендиректора "Росатома" Олексія Лихачова.

Дивіться також 16-й блекаут з початку війни: ЗАЕС знову втратила зовнішнє живлення

Що сталось біля ЗАЕС?

Гендиректор "Росатома" звинуватив Україну у нібито вибуху біля будівлі машинного залу енергоблока №6 на Запорізькій АЕС. За його словами, "в результаті вибуху основне обладнання не пошкоджено".

Лихачов заявив, що "дрон" керувався на оптоволокні. Тому, мовляв, виключає, що він міг туди влучити випадково.

Росіяни обурюються і заявляють, що "ЗСУ переходять межі". Ба більше, кажуть, що від України "можна очікувати удари безпосередньо по атомному реактору і системах безпеки".