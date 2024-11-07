Черговий терор "Шахедами": у Києві є постраждалий внаслідок атаки

Ворог не полишає повітряного терору та продовжує атакувати Київ "Шахедами". На жаль, унаслідок російської атаки є постраждалий.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

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У Києві є постраждалий внаслідок атаки

Російська армія від ночі атакує Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Під прицілом ворога вкотре опинився Київ, де, на жаль, є постраждалі після ворожого терору.

Так, у Солом'янському районі госпіталізували одного потерпілого з території підприємства. Також у цьому ж районі, внаслідок падіння уламків БпЛА, виникла пожежа в приватному медзакладі. Кличко повідомив, що наразі триває евакуація і інформація про постраждалих у медзакладі не надходила.