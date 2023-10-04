У Черкасах після народження двійні померло немовля: як покарали акушерку

У Черкаській центральній районній лікарні сталася трагедія – там померло одне з немовлят. Батьки двійні та їхні родичі звинуватили медиків у поганому ставленні до новонародженого хлопчика.

Черкаський районний суд засудив до 2-річного іспитового терміну лікарку-акушерку. Також їй на 3 роки заборонили займатися лікарською практикою. А Черкаську центральну районну лікарню зобов'язали виплатити батькам 250 000 гривень моральної та 20 000 гривень матеріальної шкоди.

Читайте також У Вінниці батьки попросили знайому приглянути за немовлям: вона віддала мертве тіло

Що сталося у Черкасах

За даними суду, після народження двійні померло одне з немовлят. Батьки звинуватили акушерку у недбальстві. Жінка під час пологів перебувала у лікарні. Перша дитина народилася здоровою, а під час народження другої їй повідомили про проблеми.

Після цього немовля відправили з Черкаської центральної районної лікарні до Черкаської обласної дитячої лікарні. Через місяць дитина померла. Пізніше з'ясувалося, що це сталося через асфіксію під час родів.

На судовому засіданні був присутній експерт. За його словами, лікарі провели кесарів розтин із запізненням та недотриманням максимального інтервалу у 15 хвилин, що пізніше призвело до смерті дитини. Крім цього він звинуватив медиків у недбалому ставленні до другого немовляти.

Що сказала мати

Потерпіла заявила, що медикиня тримала однією рукою під грудьми, а іншою підтримувала бік живота і намагалася "ніби направити дитину чи видавити її". У той момент цій матері казали тужитися, але переймів більше не було.

Після цього вирішувалося питання, що робити далі. З її слів, лікарка вирішила робити кесарів розтин, сказала жінці перелізти на каталку та наказала доправити її в операційний зал. Після цього всього її розбудила в реанімації акушерка, яка сказала їй, що немовля "не жилець" і "буде як рослина".

Вже після цього другу дитину доправили до іншої лікарні. Батько купував всі необхідні ліки. Однак немовля, на жаль, не вдалося врятувати.

Що сказала акушерка

Лікарка лише частково визнала свою провину. Медикиня заявила, що робила все можливе задля порятунку двійні.

За її словами, спочатку мати відмовилася від кесаревого розтину. Однак пізніше він став необхідним і тоді акушерка не могла самостійно ухвалити таке рішення. Медикиня повідомила, що перша дитина народилася природним шляхом без проблем, а інше немовля заплуталося у пуповині.

Для підтвердження діагнозу акушерка звернулася за допомогою до заступника головного лікаря, що перебував у пологовому відділенні. Він підтвердив діагноз, після чого було ухвалене рішення спуститися в операційну з 5 на 4 поверх.



Медикиня на суді заявила, що від моменту встановлення діагнозу пройшло 14 хвилин, а вилучення відбулося дуже швидко, до 3-х хвилин. Кесарів розтин був проведений без особливостей. Після цього другу дитину передали неонатологу для подальшого лікування.

Що сказали свідки

Медики під час судового засідання підтвердили слова акушерки щодо необхідності ухвалення спільних рішень у випадку ускладнення під час пологів.

Мати породіллі підтримала свою доньку. Вона заявила, що чула розмови медиків про другу дитину. За її словами, лікарі заявляли, що краще б немовля померло, а також пропонували відмовитися від новонародженого. Крім цього вона поскаржилася на те, що всі послуги були платними.

Батько підтримав дружину та тещу й підтвердив їхні свідчення. Він заявив, що кожного дня їздив до лікарні та купував ліки за рекомендаціями лікарів. Проте, на жаль, друге немовля померло.

У Манчестері через медсестру вмирали немовлята