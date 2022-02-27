Черкащани виливають вино, щоб звільнити пляшки під коктейлі Молотова

Українці об'єдналися, щоб долати російських убивць-окупантів. Люди як можуть захтищають свою землю і виготовляють для цього коктейлі Молотова.

Активна підготовка до боротьби з окупантами йде на Черкащині. Там заради коктейлів Молотова виливають вино.

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Русскім етого не понять,

– кажуть місцеві.

Для того, щоб мати більше пляшок на коктейлі Молотова для знищення загарбників, вони у яму виливають вино.



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