На Черкащині через коротке замикання загинули троє людей
У Черкаській області загинули троє людей. На жаль, це сталося через порушення правил безпеки при користуванні електроприладами та коротке замикання.
Трагедії трапилися у селі Деренковець та місті Сміла. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.
Дивіться також На Прикарпатті горів санаторій: евакуювали понад 100 людей
Що відомо про пожежі
У селі Деренковець Черкаського району, через коротке замикання електричної мережі, загорілась кімната житлового будинку. Рятувальники після прибуття на місце пожежі виявили тіла подружжя. Пожежу вдалося приборкати.
У Смілі у задимленій кімнаті рятувальники виявили тіло господарки. Вогнем знищено меблі та побутову техніку. Пожежу, що спричинило порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електропобутових приладів, ліквідували вогнеборці.
У ДСНС своєю чергою також нагадали про правила пожежної безпеки:
- не залишайте електроприлади увімкненими без нагляду;
- регулярно перевіряйте стан електропроводки;
- використовуйте справні та сертифіковані пристрої;
- не перевантажуйте електромережу;
- у разі несправності звертайтеся до фахівців.
Ваша відповідальність може врятувати життя! Дотримуйтесь правил безпеки, щоб уникнути трагедій. У разі надзвичайної ситуації телефонуйте 101,
– додали рятувальники.
До слова, також в Одесі на третьому поверсі п'ятиповерхового будинку загорілася пральна машина, що призвело до пошкодження сусідніх квартир. Внаслідок події постраждав хлопчик, 2013 року народження. Його передали медикам.