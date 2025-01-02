На Черкащині через коротке замикання загинули троє людей

У Черкаській області загинули троє людей. На жаль, це сталося через порушення правил безпеки при користуванні електроприладами та коротке замикання.

Трагедії трапилися у селі Деренковець та місті Сміла. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

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Що відомо про пожежі

У селі Деренковець Черкаського району, через коротке замикання електричної мережі, загорілась кімната житлового будинку. Рятувальники після прибуття на місце пожежі виявили тіла подружжя. Пожежу вдалося приборкати.

У Смілі у задимленій кімнаті рятувальники виявили тіло господарки. Вогнем знищено меблі та побутову техніку. Пожежу, що спричинило порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електропобутових приладів, ліквідували вогнеборці.

У ДСНС своєю чергою також нагадали про правила пожежної безпеки:

не залишайте електроприлади увімкненими без нагляду;

регулярно перевіряйте стан електропроводки;

використовуйте справні та сертифіковані пристрої;

не перевантажуйте електромережу;

у разі несправності звертайтеся до фахівців.

Ваша відповідальність може врятувати життя! Дотримуйтесь правил безпеки, щоб уникнути трагедій. У разі надзвичайної ситуації телефонуйте 101,

– додали рятувальники.

До слова, також в Одесі на третьому поверсі п'ятиповерхового будинку загорілася пральна машина, що призвело до пошкодження сусідніх квартир. Внаслідок події постраждав хлопчик, 2013 року народження. Його передали медикам.