Випив і взявся за книгу з саморозвитку: на Черкащині грабіжник заснув на місці злочину

На Черкащині жінка виявила у своєму будинку грабіжника. Чоловік заснув прямо на місці злочину. Поблизу нього лежала книга зі саморозвитку.

Олена Безлюда розповіла, що зайшла у свій двір та помітила, що речі з її будинку лежать на вулиці.

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Грабіжник заснув на місці злочину

Дивлюсь – відкрита хвіртка, дивлюсь – мої речі лежать на землі: моя пила, мої кабелі, болгарка. Я не можу зрозуміти, що діється. Підходжу, відкриваю прочинені двері, заглядаю – а мій грабіжник лежить п'яненький,

– зазначила жінка.

Вже у будинку вона виявила чоловіка, який був одягнутий одразу у кілька курток та штани, які знайшов у будинку.

Однак щось у плані грабіжника пішло не так, бо він заснув прямо на місці злочину. Поблизу нього лежала розгорнута книга із саморозвитку, а на веранді грало радіо.

Власниця припустила, що чоловік проник у будинок за кілька днів до цього. Спочатку він обчистив літню кухню, а тоді розбив вікно і заліз у хату, де поїв та випив. Опісля він повиривав у домі електродроти, потрощив усе на веранді та вирішив відпочити.

Зловмисника затримали

На місце події жінка викликала поліцейських, які затримали грабіжника. Його звинувачують у крадіжці та замаху на злочин.