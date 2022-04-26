На Черкащині за тиждень затримали трьох диверсантів

Попри те, що на Черкащині відносно спокійно, зменшувати пильність не можна. Так, завдяки роботі правоохоронців в регіоні виявили трьох диверсантів.

На Черкащині попередили роботу диверсантів

Про це розповіла речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк. Вона зауважила, що диверсантів виявили з 18 по 24 квітня.

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Поліцейські затримали трьох диверсантів, яким не дали можливості провести диверсійну роботу на Черкащині,

– повідомила Зоя Вовк.

Також речниця розповіла, що на блокпостах двічі запобігли спробі перевезення незареєстрованої зброї.

Загалом на блокпостах правоохоронці зафіксували 17 правопорушень.

До слова, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів, що більшість затриманих диверсантів, які працювали на Росію, є громадянами України.

Як можна визначити диверсанта: на що звертати увагу

раптове повернення певних сусідів,

атипову поведінку, таку як пересування, особливо зі зброєю (якщо людина не входить до лав територіальної оборони).

Якщо ви побачили незнайому, підозрілу людину, повідомляйте на 102 або на гарячу лінію СБУ.

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