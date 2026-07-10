Готувала новий удар по Черкащині: СБУ викрила агентку російських спецслужб
Співробітники СБУ затримали ще одну агентку ФСБ на Черкащині, яка допомагала ворогу готувати нову серію ракетно-дронових атак по регіону.
Про це повідомляє СБУ.
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Як агентка готувала російський удар?
За даними слідства, наведенням російського удару займалася безробітна мешканка регіону – ворог завербував її через телеграм-канали, де фігурантка шукала "легкі заробітки".
Згодом, за інструкцією ФСБ, агентка почала відстежувати розташування українських військ та енергетичних об'єктів. Потенційні "цілі" жінка фотографувала з прив'язкою до місцевості.
Встановлено, що російська спецслужба доручила своїй поплічниці провести дорозвідку поблизу енергогенеруючого підприємства, по якому ворог готував повторний удар,
– повідомили правоохоронці.
Встановлено також, що під час розвідувальної вилазки агентка мала з'ясувати технічний стан об'єкта після нещодавніх російських атак.
Співробітникам СБУ вдалося затримати фігурантку: у неї вилучили мобільний телефон і техніку із доказами роботи на ворога.
Зловмисниці також вже повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.
Наразі вона перебуває під вартою без права внесення застави, жінці загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
До слова, нещодавно СБУ також затримала двох агентів російських спецслужб з Дніпропетровщини, які збирали інформацію для російських ударів по енергетичній інфраструктурі регіону. Однією з головних цілей була теплоелектростанція, що живить прифронтові райони області.