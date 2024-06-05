Як розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, кількість обстрілів Харківської області не зменшується. Окупанти націлено стріляли по садочках, школах та інших об'єктах цивільної інфраструктури.

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Що відомо про обстріли Харківщини

За словами Черненко, упродовж останнього часу російські окупанти націлено обстрілюють бази відпочинку у Харківській області. За 4 червня зафіксували два таких обстріли. Перший стався у селі Зарічне, де розбили кілька дерев'яних будиночків. Аналогічний удар стався в Старому Салтові.

3 червня окупанти запустили ракети по базі відпочинку у Змійові. Також зафіксували прильоти КАБів по території яхт-клубу в Хотімлі. Саме там проводили міжнародні змагання з різних видів спорту.

Найчастіше на цих базах є лише охоронець. Іноді і їх немає. Іноді туди заселяють внутрішньо переміщених осіб. Деколи поруч з цими комплексами живуть харків'яни, які на літній період виїхали з міста, бо вважають, що в місті небезпечніше. І от саме по цих комплексах зараз цілять росіяни своїми ракетами, КАБами, безпілотниками,

– розповіла Черненко.

Правоохоронці Харківщини вже закликали жителів уникати відпочинку в таких місцях. На жаль, зараз вони стали основною ціллю для окупантів. Внаслідок таких ударів в регіоні вже зафіксували 5 пожеж. Чотири з них, на щастя, вдалося локалізувати.

Ситуація на Харківщині: коротко