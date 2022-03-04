На Чернігів летять російські літаки – усім в укриття

Мешканці Чернігова – негайно сховайтеся в укриттях. У місті зберігається повітряна тривога.

Про це у телеграм-каналі повідомив В'ячеслав Чаус, очільник Чернігівської ОВА. Він попередив, що у місто летять російські літаки.

Читайте також Битимусь до останньо краплі крові, – мер Чернігова про нещадний обстріл міста і 33 жертв

Тривожні сирени почали звучати у Чернігові о 9:53. Сигналу про відбій повітряної тривоги не було. Залишайтесь в укритті або негайно прямуйте туди. Офіційні ресурси повідовлять, коли буде безпечно звідти повертатися.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!