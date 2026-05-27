Чернігів масовано атакували БпЛА: після серії вибухів пошкоджене підприємство

Ударні БпЛА російської армії вночі 27 травня вдарили по Чернігову. Близько 15 вибухів прогриміли у місті.

Першу інформацію про наслідки повідомили в МВА. Ось що ми знаємо на цей момент.

Що відомо про атаку на Чернігів 27 травня та які наслідки?

У Чернігівській області у різних районах упродовж ночі 27 травня оголошували повітряну тривогу. Це ставалося через загрозу від ударних БпЛА російської армії.

Ближче до 2 ночі місцеві спільноти у соціальних мережах почали писати про вибухи. Повітряні сили попереджали про наближення дронів ворога до Чернігова.

Міська військова адміністрація Чернігова близько 3 ранку підтвердила, що повітряна атака Росії була масованою.

У місті пролунало близько 15 вибухів. Пошкоджене одне з підприємств. Інформації про постраждалих не надходило,

– повідомив очільник МВА Дмитро Брижинський.

