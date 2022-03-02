Чернігів – повітряна тривога: усі в укриття

2 березня 2022 , 22:44
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Джерело:

Суспільне Чернігів

У Чернігові повітряна тривога! Усі мешканці негайно мають перейти в укриття.

Потенційна небезпека й у Чернігівській області – у Прилуках, Ніжині, Ічні. Про тривогу повідомили о 22. 15

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  • Увага! Повітряна тривога! ЧЕРНІГІВ! В укриття!
  • Прилуки, Ніжин, Ічня – повітряна тривога.

Наголошуємо, люди повинні перебувати у сховищах, очікуючи подальших інструкцій. Та не виходити з укриття доки не буде повідомлення про відміну тривоги. 

 

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Автор: Анастасія Лукашевська