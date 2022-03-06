Чернігів, повітряна тривога – усі в укриття

Мешканці Чернігова, у місті оголосили повітряну тривогу. Попереджувальні сирени почали звучати там о 14:29.

Будь ласка, зберігайте спокій та прямуйте до найближчого укриття. Допоможіть дістатися туди своїм близьким та сусідам.

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Не покидайте укриття, поки не почуєте відповідний сигнал про відбій повітряної тривоги. Він зазвучить, коли виходити звідти буде безпечно.

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