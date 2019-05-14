17:23
16 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Російські відьми підпалили Нотр-Дам. Хто підставив Путіну килим
      Вєсті Кремля
      21:35, 15 травня
      Вєсті.UA: Як Порошенко засіває "хороших" людей. Вакарчук поділився політичною стратегією
      Вєсті.UA
      20:09, 15 травня
      Естонського дива не сталося: чому в Україні не можуть запустити електронне урядування
      ЦРУ
      09:00, 15 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Наркоманія в Союзі
      Згадати все
      01:02, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

      Чернігів, Рівне та Львів без гарячої води: як розв'язує проблему місцева влада

      251 Читать новость на русском

      Десятки тисяч жителів міст Рівного та Чернігова залишились без гарячої води. Причиною цього стали мільйонні борги населення. Люди стали заручниками замкнутого кола, адже тарифи ростуть, а доходи ні. А частина містян ще й втратила субсидії.

      Рівне

      Усі ті, хто підключений до газових котелень, а це 40 тисяч людей, живуть без гарячої води. 

      Читайте також: У Рівному відключили гарячу воду

      Тариф у Рівному становить 105 гривень за кубометр, що є одним з найвищих в Україні. Жителі обласного центру заборгували тепловикам аж 230 мільйонів гривень.

      Цього року додалась нова проблема. Монетизованих субсидій, яких видали 25 мільйонів гривень, дійшла до нас тільки половина,
      – пояснила речниця "Рівнетеплоенерго" Світлана Сирота.

      Ще одна причина відключення гарячої води – здороження газу. Ще з 1 травня "Нафтогаз" підвищив тариф на 15%, але цієї нової ціни на блакитне паливо для містян досі не враховують. Тож "Рівнетеплоенерго" цим заганяє себе у банкрутство, а тому не може далі постачати гарячу воду.

      Зараз можливо стане на заваді заборгованість перед "Рівнетеплоенерго". Якщо ми не будемо мати кошти сплатити за газ, то хочемо цього чи ні, але нам відключать газ і технічно подавати воду ми не зможемо,
      – розповів технічний директор Рівнетеплоенерго Олександр Ющук.

      Олександр Ющук
      Олександр Ющук

      У Рівному працюють дві котельні на твердому паливі. Мешканці 26 будинків поруч з ними отримують гарячу воду. Та рівненські тепловики планують повністю відмовитись від газу. Ще 32 котельні хочуть перевести на альтернативне паливо, але на це потрібен час. А поки гарячу воду десяткам тисяч абонентів не подаватимуть доти, доки боржники не розрахуються.

      Чернігів

      На початку місяця без гарячої води залишились майже півтисячі багатоповерхових будинків, а це мешканці 39 тисяч квартир. Причина – борги населення через які "Облтеплокомуненерго" заборгувало "Нафтогазу". Чернігівці винні тепловикам 150 мільйонів гривень.

      З 1 листопада минулого року піднялась вартість природного газу. Хочу констатувати, що це дуже складно для людей сплатити такі рахунки. Крім того поміняли положення про надання субсидій. Дуже багато людей втратили субсидії,
      – пояснив голова правління "Облтеплокомуненерго" Віктор Геращенко.

      В ситуацію втрутилась місцева влада, яка запропонувала частково розв'язати проблему. Теплову енергію у борг надасть інше теплогенеруюче підприємство – місцева ТЕЦ.

      Віктор Геращенко
      Віктор Геращенко

      "Ми сьогодні розглядаємо можливість технічно перемкнутися і купити теплову енергію в Чернігівської ТЕЦ. Цим ми можемо забезпечити 297 будинків", – додав голова правління "Облтеплокомуненерго" Віктор Геращенко.

      Львів

      У Львові гарячу воду через борги не відключають. З боржниками тут працюють методом попередження, пошуку компромісу, якщо ж результату немає, шукають правду в суді. А також дотують підприємства.

      Це абсолютна позиція міського голови, адже гаряча вода має бути. Окрім періоду коли ми проводимо випробування. Коли постійно підвищується тариф на газ, електроенергію, то по факту витрати на підприємстві виникають саме у цей період,
      – розповів заступник міського голови з питань ЖКГ Сергій Бабак. 

      "Новий тариф НКРЄ затверджує із затримкою на шість та більше місяців, тому місто має покривати ось цей розрив на ці періоди, щоб все ж надавати послуги", – додав Бабак.

      blog_ava
      Інавгурація Зеленського: хто зі світових лідерів може приїхати в Україну
      сьогодні
      16316
      Автор: Ірина Карпюк
      Теги: Новини України Новини Львова Нафтогаз Гроші Комунальні послуги Рівне ЖКГ Новини Чернігова
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 14 травня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Чому команда Зеленського не зможе добитися миру на Донбасі
      сьогодні , 17:00 Чому команда Зеленського не зможе добитися миру на Донбасі
      Олексій Чибісов 819
      Мій зоряний час ще настане, – переможець Паралімпіади в Ріо Антон Дацко
      сьогодні , 16:03 Мій зоряний час ще настане, – переможець Паралімпіади в Ріо Антон Дацко
      Станіслав Безушко 41
      Новітні технології холодильників: унікальна система розморозки та свіжості
      сьогодні , 17:00 Новітні технології холодильників: унікальна система розморозки та свіжості
      452
      Вакарчук йде на парламентські вибори: програма партії "Голос"
      сьогодні , 15:34 Вакарчук йде на парламентські вибори: програма партії "Голос"
      Ірина Юрковська 254
      Вакарчук іде в парламент: які шанси в його партії
      сьогодні , 15:30 Вакарчук іде в парламент: які шанси в його партії
      Інна Жолобович 1339
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук