Чернігів, Рівне та Львів без гарячої води: як розв'язує проблему місцева влада

Десятки тисяч жителів міст Рівного та Чернігова залишились без гарячої води. Причиною цього стали мільйонні борги населення. Люди стали заручниками замкнутого кола, адже тарифи ростуть, а доходи ні. А частина містян ще й втратила субсидії.

Рівне

Усі ті, хто підключений до газових котелень, а це 40 тисяч людей, живуть без гарячої води.

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Тариф у Рівному становить 105 гривень за кубометр, що є одним з найвищих в Україні. Жителі обласного центру заборгували тепловикам аж 230 мільйонів гривень.

Цього року додалась нова проблема. Монетизованих субсидій, яких видали 25 мільйонів гривень, дійшла до нас тільки половина,

– пояснила речниця "Рівнетеплоенерго" Світлана Сирота.

Ще одна причина відключення гарячої води – здороження газу. Ще з 1 травня "Нафтогаз" підвищив тариф на 15%, але цієї нової ціни на блакитне паливо для містян досі не враховують. Тож "Рівнетеплоенерго" цим заганяє себе у банкрутство, а тому не може далі постачати гарячу воду.

Зараз можливо стане на заваді заборгованість перед "Рівнетеплоенерго". Якщо ми не будемо мати кошти сплатити за газ, то хочемо цього чи ні, але нам відключать газ і технічно подавати воду ми не зможемо,

– розповів технічний директор Рівнетеплоенерго Олександр Ющук.



Олександр Ющук

У Рівному працюють дві котельні на твердому паливі. Мешканці 26 будинків поруч з ними отримують гарячу воду. Та рівненські тепловики планують повністю відмовитись від газу. Ще 32 котельні хочуть перевести на альтернативне паливо, але на це потрібен час. А поки гарячу воду десяткам тисяч абонентів не подаватимуть доти, доки боржники не розрахуються.

Чернігів

На початку місяця без гарячої води залишились майже півтисячі багатоповерхових будинків, а це мешканці 39 тисяч квартир. Причина – борги населення через які "Облтеплокомуненерго" заборгувало "Нафтогазу". Чернігівці винні тепловикам 150 мільйонів гривень.

З 1 листопада минулого року піднялась вартість природного газу. Хочу констатувати, що це дуже складно для людей сплатити такі рахунки. Крім того поміняли положення про надання субсидій. Дуже багато людей втратили субсидії,

– пояснив голова правління "Облтеплокомуненерго" Віктор Геращенко.

В ситуацію втрутилась місцева влада, яка запропонувала частково розв'язати проблему. Теплову енергію у борг надасть інше теплогенеруюче підприємство – місцева ТЕЦ.



Віктор Геращенко

"Ми сьогодні розглядаємо можливість технічно перемкнутися і купити теплову енергію в Чернігівської ТЕЦ. Цим ми можемо забезпечити 297 будинків", – додав голова правління "Облтеплокомуненерго" Віктор Геращенко.

Львів

У Львові гарячу воду через борги не відключають. З боржниками тут працюють методом попередження, пошуку компромісу, якщо ж результату немає, шукають правду в суді. А також дотують підприємства.

Це абсолютна позиція міського голови, адже гаряча вода має бути. Окрім періоду коли ми проводимо випробування. Коли постійно підвищується тариф на газ, електроенергію, то по факту витрати на підприємстві виникають саме у цей період,

– розповів заступник міського голови з питань ЖКГ Сергій Бабак.

"Новий тариф НКРЄ затверджує із затримкою на шість та більше місяців, тому місто має покривати ось цей розрив на ці періоди, щоб все ж надавати послуги", – додав Бабак.