Чернігівщина включилася в рух опору, маємо багато спаленої техніки ворога, – глава регіону

Очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус заявив, що область максимально включилася в рух опору російським загарбникам. У регіоні всебільше спаленої ворожої техніки.

В'ячеслав Чаус наголосив, що кількість спаленої техніки ворога постійно збільшується. Зокрема палало й цієї ночі.

Зауважте Маємо ох**тєльний настрій, будемо вас убивати, – глава Чернігівської ОВА звернувся до росіян

Усі процеси контрольовані. Інфраструктура працює,

– наголосив Чаус.

Зараз влада вирішує питання постачання гуманітарної допомоги, особливо у ті райони, які стали відрізаними від інших.

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