Чернігівщина включилася в рух опору, маємо багато спаленої техніки ворога, – глава регіону
2 березня 2022 , 09:00Читать новость на русском
Джерело:телеграм В'ячеслава Чауса
Очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус заявив, що область максимально включилася в рух опору російським загарбникам. У регіоні всебільше спаленої ворожої техніки.
В'ячеслав Чаус наголосив, що кількість спаленої техніки ворога постійно збільшується. Зокрема палало й цієї ночі.
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Усі процеси контрольовані. Інфраструктура працює,
– наголосив Чаус.
Зараз влада вирішує питання постачання гуманітарної допомоги, особливо у ті райони, які стали відрізаними від інших.
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