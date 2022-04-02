На Чернігівщині шукають зниклу вчительку: ймовірно, вона перебуває у полоні окупантів

Російські окупанти 24 березня зайшли до села Старий Биків, що на Чернігівщині. Уже невдовзі українські сили вибили ворога з населеного пункту, однак рашисти, втікаючи, ймовірно забрали з собою українську вчительку Вікторію.

Про зникнення дівчини повідомила її сестра Ірина. Вона припускає, що окупанти полонили Вікторію, щоб згодом провести обмін.

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Сестра зниклої просить допомоги у пошуках Вікторії

За словами Ірини, 25 березня окупанти почали перевіряти і відбирати телефони у мешканців Старого Бикова та брати цивільних у полон. Вікторія на той час перебувала вдома разом з батьками. Рашисти побачили у телефоні дівчини чат-боти, через які вона повідомляла про переміщення військ ворога – за це її того ж дня взяли у полон.

Сестра зниклої розповіла, що Вікторію тримали у підвалах разом з іншими полоненими. Вона була єдиною полоненою дівчиною. Востаннє її бачили місцеві 27 та 29 березня. Наразі окупанти вийшли зі Старого Бикова, а Вікторію найімовірніше забрали з собою, щоб обміняти на російських полонених.

Вікторія ймовірно перебуває у полоні окупантів / Фото Суспільне

Ірина також розповіла, що ті, хто перебував з Вікторією у полоні, повідомили – дівчина не боялась окупантів, говорила все, що вона думає про російське вторгнення і говорила правду в обличчя загарбникам. Окупанти ж відповідали, що судитимуть її "за російськими законами".

Додамо, що Вікторії всього 25 років, вона працює вчителькою математики та інформатики в одній з броварських шкіл. На початку повномасштабного вторгнення дівчина поїхала до своїх батьків у Старий Биків. Сестра зниклої Ірина просить тих, хто має будь-яку інформацію про Вікторію, повідомляти її за номером телефону: 097 103 16 37.

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