На Чернігівщині ворог почав облаштовувати зайняті позиції

12 березня 2022 , 13:15
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Джерело:

Генеральний штаб ЗСУ

Окупанти починають обладнувати зайняті ними позиції на Чернігівщині. Мовиться про Сіверський напрямок.

Ворог здійснює саме інженерне обладнання позицій. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ 12 березня.

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На Сіверському напрямку противник здійснює інженерне обладнання позицій у районах Михайло-Коцюбинське, Левковичі, Жукотки, Городня (Чернігівська область),
– мовиться в повідомленні.

Відомо, що на Слобожанському напрямку окупанти успіхів не зазнали.

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Автор: Марта Кушка