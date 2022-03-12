На Чернігівщині ворог почав облаштовувати зайняті позиції
12 березня 2022 , 13:15Читать новость на русском
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Окупанти починають обладнувати зайняті ними позиції на Чернігівщині. Мовиться про Сіверський напрямок.
Ворог здійснює саме інженерне обладнання позицій. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ 12 березня.
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На Сіверському напрямку противник здійснює інженерне обладнання позицій у районах Михайло-Коцюбинське, Левковичі, Жукотки, Городня (Чернігівська область),
– мовиться в повідомленні.
Відомо, що на Слобожанському напрямку окупанти успіхів не зазнали.
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