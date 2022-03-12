На Чернігівщині ворог почав облаштовувати зайняті позиції

Окупанти починають обладнувати зайняті ними позиції на Чернігівщині. Мовиться про Сіверський напрямок.

Ворог здійснює саме інженерне обладнання позицій. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ 12 березня.

Зверніть увагу Станеться повне фіаско, – спікерка Тихановської про ймовірний наступ Білорусі на Україну

На Сіверському напрямку противник здійснює інженерне обладнання позицій у районах Михайло-Коцюбинське, Левковичі, Жукотки, Городня (Чернігівська область),

– мовиться в повідомленні.

Відомо, що на Слобожанському напрямку окупанти успіхів не зазнали.

Зверніть увагу – З початку війни від рук росіян загинули 79 дітей