У Чернігівській області оголосили повітряну загрозу
3 березня 2022 , 13:04Читать новость на русском
Джерело:телеграм Чернігівської ОВА
На Чернігівщині лунають сирени. По всій області існує повітряна загроза.
Мешканцям Чернігівщини потрібно терміново піти в сховище. Залишайтеся там аж поки не отримаєте повідомлення про відбій тривоги.
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Наразі виходити з укриття – небезпечно. Дочекайтеся офіційної інформації про відбій тривоги.
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