У Чернігівській області оголосили повітряну загрозу

На Чернігівщині лунають сирени. По всій області існує повітряна загроза.

Мешканцям Чернігівщини потрібно терміново піти в сховище. Залишайтеся там аж поки не отримаєте повідомлення про відбій тривоги.

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Наразі виходити з укриття – небезпечно. Дочекайтеся офіційної інформації про відбій тривоги.

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