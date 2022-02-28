На Чернігівському напрямку "вибули з гри" 4 КамАЗи окупантів з боєкомплектами: фото техніки

Українські військові відбили в окупантів чергову техніку та зброю. Цього разу вдалося захопити 4 КамАЗи.

Про це повідомили на сторінці оперативного командування "Північ" 28 лютого. Захисники викликали фото здобутих трофеїв.

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На світлинах можна побачити 4 старих КамАЗи з російськими номерами. Всередині знайшли особисті речі окупантів та боєкомплекти.

Кузови машин розмальовані незрозумілими символами, жовтою фарбою та стрічками. Здобути перемогу ЗСУ вдалося 28 лютого орієнтовно о 17 годині в Чернігівській області.

На Чернігівському напрямку відбили 4 КамАЗи окупантів / Фото ОК "Північ"

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